El fútbol por TV pago juntó 35% menos de abonos que en 2009

Pese a que los cableoperadores tienen 1,5 millones de clientes más que en 2009, año en que las transmisiones del fútbol profesional pasaron a ser gratuitas, al nuevo ciclo de explotación privada de la televisación de los partidos de la Superliga, que se inició en agosto, le faltarían reunir 350 mil packs más para recuperar el nivel que tenía hasta que dejó de ser rentado. Fuentes especializadas aseguran que por el momento alcanza al 8% del universo de abonados, aunque abren crédito a la posibilidad de que el Superclásico Ríver-Boca del domingo que viene promueva una corriente masiva de suscripciones. Para que sean negocio las transmisiones del fútbol, casi 2 millones y medio tendría que pagar $300 el pack, una cuesta más que trabajosa para remontar por las multinacionales Turner y Fox que se adjudicaron los derechos de comercialización. Tienen dos obstáculos no menores para vencer: la reticencia del público a pagar por lo que recibía gratis y la creciente tendencia de las nuevas generaciones a seleccionar de las plataformas online lo que elige ver. De todos modos, aún está lejos internet de constituirse en una alternativa confiable a la de las redes alámbricas ante volúmenes de usuarios como los que moviliza el fútbol, ya que el streaming no da abasto y hay por lo menos para tres años de inversiones hasta que funcione. Si los cableoperadores se lo propusieran, estarían en condiciones técnicas de darles una manito a las cadenas internacionales concesionarias del fútbol y bloquear las transmisiones online no autorizadas, pero ya bastante problemas tienen con intentar evitar el éxodo de su propia clientela por las nuevas tecnologías.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Martes 31 de octubre de 2017 6:41 hs