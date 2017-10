Paro en Aerolíneas: 40.000 varados y se esperan más de 300 vuelos cancelados

El Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza son un caos este martes (31/10). Según Aerolíneas Argentinas, por el paro de los trabajadores aeronáuticos hay unos 40.000 varados y durante esta jornada se calcula que habrá unos 300 vuelos cancelados, algunos podrían demorar hasta una semana en volver.

El presidente de la compañía estatal, Mario Dell’Acqua, reaccionó con dureza a la protesta. En declaraciones a radio Cadena 3 dijo que la actitud de los empleados es "irrazonable".

"Los pilotos se niegan a tomar los vuelos al exterior que deberían salir hoy (por ayer). Es la primera vez que hacen esto", indicó.

Y explicó: "Nosotros tenemos una oferta muy razonable, les otorgamos el 16% que, teniendo en cuenta el aumento anterior, alcanza el 20%, más el 42% de reconocimiento que se les dio el año pasado. Además, se les está ofreciendo con cláusula gatillo para mantener el nivel salarial contra la inflación".

"Nuestros trabajadores son los mejores pagos de nuestra industria, ni que hablar del Estado. Ponemos dinero para que Aerolíneas siga creciendo y avanzando, por eso la actitud que tienen es irracional", expresó.

Las demoras en los vuelos se generaron antes del inicio del paro porque los pilotos decidieron que aquellos vuelos que, al momento del paro, iban a estar llevándose adelante, fueran cancelados. Entonces, unos 50 vuelos ya habían sido cancelados por esta situación, informaron desde la compañía.

Fuentes de Aerolíneas indicaron que la empresa se “está ocupando caso por caso de aquellos pasajeros con conexión que se quedan varados en Buenos Aires, a los cuales les brindará la asistencia correspondiente”.

Dell`Acqua, agregó que “lo que está pasando no ocurrió nunca en la historia de Aerolíneas. Es la primera vez que pilotos que tienen su retorno después de la medianoche, cuando inician el paro deciden no volar para que el cese de actividades los tome en pleno vuelo o en la escala. Es insólito y el perjuicio a la empresa es enorme y va más allá de los pasajeros que no pueden volar. Va en contra del prestigio que habíamos logrado recuperar”.

"Un comandante internacional gana 250 mil pesos por mes, y fueron ellos los que no quisieron volar y dejaron los aviones en los aeropuertos estadounidenses y europeos. Ganan más que el presidente de la Nación", se quejó.