La FIFA le tiró una ayudita a Perú: le sacó las amarillas ante Nueva Zelanda

Los hinchas peruanos se preparan para afrontar en el partido de repechaje frente a Nueva Zelanda que corresponde a las Eliminatorias Rusia 2018 y hasta se burlaron de una las máximas figuras de la Selección de Chile, Arturo Vidal. Un afiche de publicidad de DirecTV se burla de Arturo Vidal ya que “La Roja” no irá al Mundial. “Haz como Arturo, vive el mundial por DirecTV” reza el afiche que tiene una foto del jugador de Bayern Munich sosteniendo un LED. “Llamaba la atención… pero DirecTV nos pidió que lo sacáramos. Por un tema de que ellos no lo vieron bien”, reconoció Julia, la dueña del local en cuestión al portal Perú21. La empresa de televisación será la encargada de transmitir los encuentros entre la selección de Ricardo Gareca y el país oceánico, los cuales serán el 10 y 15 de noviembre. En el caso de que el equipo sudamericano salga victorioso, volverá a jugar un Mundial después de 36 años de ausencias. Por otra parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el último lunes, además, que la FIFA canceló las amonestaciones recibidas durante la Eliminatoria sudamericana, por lo que estas no acarrearan sanción para jugar la repesca. Esto permitirá que hasta nueve jugadores peruanos que estaban a una tarjeta amarilla de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones puedan jugar el partido de vuelta de la repesca aunque sean amonestados en el encuentro de ida.

