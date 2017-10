"Usted despidió trabajadores para poner empleados lo más amarillo posible"

El titular de Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, salió con los tapones de punta luego del duro discurso de Mauricio Macri de ayer (30/10), donde puso como ejemplo del "escandaloso número" de empleados públicos que hay en diversas dependencias estatales a la Biblioteca del Congreso.

"Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles lograron ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo, que pasó de menos de 500 a más de 1.700 empleados en los últimos años", señaló el Presidente.

Y preguntó: "¿Qué ha pasado este tiempo para que aumentara así, qué compromiso tienen con la gente, quiénes la administran?; 1.700 es un número escandaloso para una biblioteca, una vergüenza y, sobre todo, si comparamos con la Biblioteca del Congreso de Chile, que tiene menos de 250 empleados. Este tipo de estafas, sí, porque son estafas, se tienen que terminar, no hay más lugar para esto".

A través de un comunicado, Di Próspero -un sindicalista que ha crecido al amparo del Estado- se desligó primero de su influencia en este tema. "Hay una comisión -bicameral- administradora que trabaja compuesta por seis senadores y seis diputados, y el Congreso es un poder independiente que está presidido en el sector del Senado por la vicepresidenta de la Nación, y la Cámara de Diputados, por un presidente que es elegido por el cuerpo", señaló.

Y apuntó contra Macri: "Que un presidente diga que se enteró hace poco cuando también fue diputado de la Nación me da mucha tristeza. Le preguntaría si en su mandato, cuando presentaba proyectos, nunca utilizó los servicios de nuestra querida biblioteca. Invito al Presidente a que la recorra, a que la vea y que después saque una conclusión: si hay mucha gente, poca gente; si el número de gente que le dijeron es real, no es real; si vale la pena invertir en la cultura, en la lectura, en la investigación, en la capacitación, en la formación".

Además, señaló que esa institución “cumple una función social, ya que está abierta las 24 horas y atiende a muchos ciudadanos”.

Cabe destacar que la administración de la Biblioteca del Congreso está a cargo de una comisión bicameral, que desde inicios de 2016 quedó en manos de la diputada K María Teresa García.

Y fue García también la que salió a responderle a Macri, asegurando que el Presidente "aumentó en un 25% promedio la estructura de la Administración Pública”.

"Su Gobierno aumentó la planta de empleados del Estado nacional. Usted incrementó en un 25% promedio la estructura de la Administración Pública. Es decir, despidió trabajadores para poner empleados lo más amarillo posible. Así que el cuentito de la austeridad, a otro; no a mí", disparó García, quien además resaltó: "Si tiene algo que averiguar, pida los datos; los tengo bien a mano. Y si le sirve, le comento al pasar que bajo mi administración la Biblioteca no sólo no subió en cantidad de empleados, sino que bajó. Cualquier consulta de nombramientos anteriores, vaya por el lado de sus socios que eran quienes la administraban".