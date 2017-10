Por prostitución VIP, otra vez detenido famoso manager de modelos

El representante de modelos Leandro Santos (35) fue detenido, una vez más, acusado de integrar una red de trata de personas para explotarlas sexualmente en la Argentina, Uruguay y Miami. Santos, dueño de la agencia Latin American Models, fue arrestado por la División Investigación Federal de Fugitivos en su casa ubicada en el barrio de Núnez, en el cruce de la Av. Cabildo y Ramallo.

El representante tenía un pedido de captura internacional emitido por el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de Montevideo por el delito de Proxenetismo y Explotación Sexual de Menores.

La red que integraba Santos prometía trabajo a mujeres jóvenes pero, cuando se encontraban lejos de su país, eran sometidas a explotación sexual.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 del Dr. Claudio Bonadio investiga a Santos por proxenetismo y deberá definir si es extraditado a Uruguay o si lo juzgarán en la Argentina.

Sin embargo, no es la 1era detención que tiene que afrontar el representante de modelos. En el verano de 2012 fue arrestado en Uruguay después de dar una conferencia de prensa por la denuncia que habían realizado 3 modelos. Sin embargo, sólo permaneció 9 horas en la cárcel y regresó a la Argentina. La justicia uruguaya pidió la extradición de Santos por el delito de proxenetismo pero su abogado, Mariano Cúneo Libarona, presentó un hábeas corpus en la Argentina y, de esta forma, cayó la extradición.

"Todo lo que se dice es de una irrealidad absoluta. Yo no cometí ningún delito. No puedo creer la denuncia que me hicieron. Me arruinaron la vida. Tengo el apoyo de muchos amigos y de la familia”, había declarado Santos en aquel entonces.

Pero el representante de modelos había asegurado no conocer a las denunciantes: “Esas 3 chicas no trabajaban conmigo, no tenían ninguna relación conmigo”.

Algunas de las famosas a las que representaba Santos y quienes figuran en la causa son: Maipy Delgado, Alexandra Larsson, Gisela Berger, Sol Aguilar, Sofía Clérici, Ariane Girón, Ailén Becchara, Barby Franco, Luly Drozdek, Lola Bezerra, Adabel Guerrero y Sofía Macaggi.

También era el representante de Florencia Cocucci, relacionada con Alberto Nisman. En 2015 Santos fue citado por Viviana Fein para declarar en la causa que investiga la muerte del fiscal, con el objetivo de conocer la relación laboral que mantenía el representante con la modelo y cuál era la relación de Santos con Nisman.