Ezeiza sin vuelos: Entre el enojo y la desolación

“Debido al paro total de actividades todos los vuelos están cancelados. Disculpe las molestias”. Este martes el paro de la empresa Aerolíneas Argentinas se notó en el aeropuerto internacional, y es que solo un par de pasajeros se encontraba en el lugar esperando para volar. Esto no es habitual, pues el aeropuerto de Ezeiza siempre está repleto de viajeros que esperan por abordar un avión.

Para mala suerte de los más de 40 mil afectados, algunos tendrán que esperar incluso una semana para poder programar sus viajes e incluso volver al país, lo que mantiene enojado a cientos de usuarios que deben reprogramar, sonre todo, sus vacaciones, o seguir pagando gastos de alojamiento fuera del país. Incluso algunos viajeros decidieron dormir el el piso frío del aeropuerto, siendo esta la peor cara de este paro de Aerolíneas Argentinas que sin duda afecta siempre al que menos tiene que ver en estos conflictos: el pasajero.

Muchos pasajeros no saben que hacer, una joven que regresó de Brasil, pero su destino final es Santiago del Estero, está varada en el aeropuerto y no tiene cómo resolverlo. “Aerolíneas nos canceló el viaje y nos dijo que hoy viniéramos a buscar un voucher para el desayuno y el alojamiento. No hay nadie que nos reciba”, digo indignada.

Con el paro gremial se cancelaron unos 330 vuelos que afectó a 40 mil viajeros. Quines presiden la empresa, aseguraron que el gasto que genera esta medida es "infinito" y que la medida es "absurda y ridícula".