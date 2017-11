Carrió: "Todos estamos con Bergoglio, pero en Argentina somos de Argentina”

Después de sus polémicas declaraciones sobre Santiago Maldonado, a Elisa Carrió le aplicaron –y se dejó aplicar- un ‘bozal electoral’ y no habló con los medios de comunicación por varios días accediendo a un pedido del Gobierno nacional para no perjudicar la campaña ni su performance electoral. Ahora, sin el ‘bozal’ como ella misma reconoció en su cuenta personal de Twitter, la diputada nacional electa por la CABA brindó una entrevista al canal La Nación +, donde habló de varios temas.

En el programa Mesa Chica, comenzó hablando de la expresidenta: "Por Cristina tengo pena, quiero que vaya presa y que devuelva el dinero", y preguntó "¿Vos creés que es feliz? ¿Creés que el dinero le da felicidad?".

Luego, se refirió a cómo se sentía cuando gobernaba el kirchnerismo. "Había días que parecía que el cuerpo no me daba, que quería irme con Dios porque el peso de lo que podía pasar si ellos [los Kirchner] ganaban era tan grave (.)". De todas formas, confesó que en 2007 no le hubiera gustado ser presidenta pero le hubiese gustado evitar que Cristina lo fuera dos veces.

Sobre la detención de De Vido opinó: "No me gusta ver a nadie en la cárcel". Sin embargo, arguyó que quiere que se devuelva el dinero y que haya justicia: "Si esa justicia implica la prisión preventiva, la condena tiene que existir".

"No tomo champagne, no soy una nueva rica como ellos", respondió al comentario lanzado por el ex ministro de Planificación al momento de su detención. "Esto es el centro de la matriz mafiosa", sentenció respecto del "sistema" anterior.

Por otro lado, celebró la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y mencionó que en su momento ella la impugnó. "El lobbista que defendió a capa y espada y que convenció a todos de defender a Gils Carbó fue Ricardo Gil Lavedra", disparó. Y se dirigió a los fiscales y los jueces y expresó: "Que ellos hayan acordado la renuncia de Gils Carbó con [Germán] Garavano no los hace operadores del Gobierno". "Yo sé muchas cosas. La verdad produce escándalo", añadió.

Luego, dijo que los gobernadores tienen que bajar impuestos y que hay que lograr un buen régimen de coparticipación federal para resolver "el tema de los jubilados sin aportes". Por otro lado, dijo que en el Estado hay "muchos ineptos" y que quiere un Estado poderoso pero más chico.

Por último, sobre el papa Francisco reveló: "Yo no me confesaría nunca con Bergoglio". Pero aclaró que lo quiere mucho, que tiene una relación personal muy buena pero no política: "Todos estamos con Bergoglio. Ahora, en Argentina somos de la Argentina. Del Papa lo que es del Papa y del César lo que es del César".