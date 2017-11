"A River se le cayó la bombacha", Maradona furor en las redes

Todo contribuyó para que Lanús se quedara con la serie, luego de una remontada como hace mucho tiempo no se veía en el fútbol argentino. En este sentido, Marcelo Gallardo -si es que sigue más allá de 2017- tendrá que revisar algunos aspectos para relanzar a su River Plate amado y, en este análisis, entra German Lux, un arquero que hasta ahora juega otros partidos (que no son precisamente los que se desarrolan en la cancha).

Así las cosas, River Plate quedó afuera de la Copa Libertadores. Luego de una remontada espectacular por parte de los de Jorge Almirón -que Hugo Moyano y todo Independiente seguro miró por televisión-, Lanús ingresó por primera vez en su historia a la final de una Copa Libertadores.

En parte, la ayuda llegó de la mano del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien no sólo no vio la mano de Iván Marcone sino que además entendió que no era necesaria la asistencia del Video Assistant Referee (VAR).

Y para rematarla, en el segundo tiempo lo utilizó para cobrarle un penal a los 'Granates', que luego ejecutó Alejandro Silva González.

Tenso momento entre Lautaro 'Laucha' Acosta y Mariano Closs por el penal no cobrado. Ver a partir del minuto 19:

Con la bronca entre los dientes por no llegar a la final, los hinchas de River acudieron a un audio del periodista Alejandro Fantino para denunciar lo que ocurrió. Se trata de un recorte de su programa de radio en el que advierte: "Lo único que le digo a la gente de River es que tengan cuidado con el árbitro que los va a dirigir, porque River vino contrariado en esta edición de la Copa Libertadores: tuvo dopings en las primeras rondas, jugadores suspendidos, diferentes versiones sobre los que habían dado dopings y los que no... En el medio, apareció el presidente de la Conmebol, se reunieron en Argentina...

s4.jpg

Rodolfo D'Onofrio no tiene buena relación con la actual dirigencia de AFA.

Entonces, todo eso dio un cóctel y algunos llegaron a decir: Ojo, porque si River queda afuera en semis, mejor para muchos".

El video donde Alejandro Fantino advertía y presagiaba ya desde hace varios días que el árbitro vs Lanús perjudicaíria a River. pic.twitter.com/FBKfgfPE4r — Juan Román Tristelme (@JRomanTristelme) 1 de noviembre de 2017

Del otro lado de la polémica, los 'Xeneizes', quienes recurrieron a Diego Maradona para 'gastar' a su eterno rival:

Polémico 'Pepe' Sand. El 9 de Almirón se lo dedicó a los periodistas "partidarios". Ver a partir del minuto 2:

Sand se acordó de El 'Tano' Santiarsero, un periodista de River que la semana pasada había dicho que Sand era "cornudo y mala leche", por mostrarse en el partido de ida con botines azul y amarilla.

"Alentá a la gente que no vas a ganar una puta Copa, estás destinado al fracaso. Te dimos de comer de verdad, te bajamos de una palmera, conocías la banana nada más", agregó en su momento.