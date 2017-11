Nuevas claves sobre Saipov y por qué ISIS no se adjudicó el atentado

El presunto atacante de Nueva York, Sayfullo Saipov, de 29 años y de nacionalidad uzbeka, fue interrogado por los investigadores del caso durante la noche del martes 31/10, reveló la agencia de noticias AnsaLatina. Material vinculado al grupo terrorista Estado Islámico fue hallado en la computadora del atacante, quien se encuentra en el hospital tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica, según varios medios estadounidenses. (Recordemos que tras haber presuntamente cometido el atentado asesinando a 8 personas, Saipov recibió un tiro en la sección media por el oficial Ryan Nash, luego de negarse a soltar las armas que tenía consigo, que parecían reales pero resultaron ser 1 pistola de paintball y 1 de perdigones).

Según trascendidos, Saipov se mostró "colaborador" con las autoridades. Las investigaciones sobre el ataque se están ampliando mientras tanto a Uzbekistán. Según el diario The Washington Post, los investigadores uzbekos están recogiendo material e inteligencia sobre las facciones sobre las facciones militante en el país para ayudar a los estadounidenses a completar el perfil de Saipov. Por otro lado, el gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo reveló que los investigadores del caso creen que Saipov es un "lobo solitario" que se "radicalizó domésticamente". Es decir, que el atacante habría sido influenciado por el Estado Islámico y sus tácticas tras haber llegado a Estados Unidos desde Uzbekistán. Y si bien según los oficiales Saipov dejó una nota declarando su alianza al Estado Islámico y testigos de la escena aseguran que el atacante gritaba "Allahu Akbar", las autoridades no han aún hallado conexiones concretas entre él y el Estado Islámico o alguna otra organización. Es curioso que el grupo, que suele adjudicarse atentados de manera rápida (y algunas veces estas adjudicaciones hasta son profundamente dudosas, como lo fue cuando clamaron que el atacante de Las Vegas, Stephen Paddock, quien asesinó a 59 personas el 1/10, era un "soldado del califato" -algo que resultó luego inconsistente por no haberse encontrado vínculo alguno-), no se haya adjudicado la responsabilidad en este caso en el que todas las pistas apuntan a que el atacante sí lo hizo, de hecho, en nombre de ISIS.

Rita Katz, directora del grupo de inteligencia SITE, explicó a través de Twitter que el método utilizado para atacar (el uso de un camión para llevar a cbo atropellos masivos) encaja con los atentados inspirados en ISIS. Por otro lado, remarca que tras las enormes pérdidas territoriales que estuvo teniendo en Siria e Irak, el ISIS ha aumentado los llamados para que sus seguidores perpetúen ataques en Estados Unidos y otras naciones occidentales. Katz afirma que seguidores del Estado Islámico celebraron el ataque en Manhattan. "Será interesante ver si ISIS se adjudica el ataque a pesar de que Saipov esté vivo y en custodia", destaca Katz.

7) It will be interesting to see if #ISIS claims the attack despite Saipov being alive and in custody pic.twitter.com/cLKUcYWGjW — Rita Katz (@Rita_Katz) 31 de octubre de 2017

En la misma dirección apuntó la periodista Rukmini Callimachi a través de su cuenta de Twitter. "Primero, ni ISIS ni ningún otro grupo terrorista se ha adjudicado oficialmente esta violencia. Si es ISIS, podrían nunca adjudicárselo. Aunque ha habido excepciones, en general ISIS no se adjudica ataque si el perpetrador está en custodia." Sin emabrgo, agrega, "los canales pro-Estado Islámico en Telegram están hambrientos compartiendo actualizaciones sobre su supuesto 'hermano'."

11. They are also making commemorative online posters, marking the occasion: pic.twitter.com/fxsFMUSr6l — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 31 de octubre de 2017

Los grupos no representan comunicación oficial del grupo terrorista. El hecho de que Saipov esté vivo y bajo custodia implica que los investigadores podrían obtener de él información de primera mano más que depender únicamente de los rastros que dejó atrás, para conocer cuál -si la hubo- y cómo fue su conexión con el grupo, más la posibilidad de que existan células militante más grandes.

Saipov había llegado a Estados Unidos por lo menos hace 6 años. Se mudó de Nueva Jersey a Ohio a Florida, según las autoridades. Según los oficiales, el martes 31/10 se subió a un camión alquilado y avanzó por un camino cerca del río Hudson, atropellando a varias personas antes de ser herido por la policía e ingresado en custodia. Al menos 8 personas fueron asesinadas, entre ellos 5 argentinos de la ciudad de Rosario que se encontraban celebrando los 30 años de egresados. Otras 11 personas resultaron heridas. Es el ataque más mortífero en Nueva York desde el 11/9/2001.