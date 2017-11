A pesar de la bronca, D'Onofrio no hará una denuncia ante la Conmebol

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, negó este miércoles (01/11) que el club evalúe hacer una presentación ante la Conmebol por el arbitraje en la dura eliminación de la Copa Libertadores. En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Twitter, D’Onofrio declaró que “River no va a hacer ninguna presentación. Es una enorme mentira. Se perdió, a reponerse. La tecnología se uso para un solo lado, eso fue claro”. El titular de la institución ‘millonaria’ no pudo ocultar su malestar por la no utilización del VAR en la jugada que Iván Marcone frenó con la mano dentro del área ante un avance de Ignacio Scocco. Hubiese sido penal para River.

Por Urgente 24 Miércoles 01 de noviembre de 2017 13:13 hs Compartí esta nota Imprimir