Tras sus polémicos dichos, Ecuador le pidió a Macri que eche a Luis Juez

El Gobierno de Ecuador pidió que el presidente Mauricio Macri desplace a Luis Juez y designe a un nuevo embajador en Quito tras las polémicas declaraciones del diplomático, quien habló sobre los supuestos "hábitos" de los ecuatorianos de no bañarse.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó "de manera telefónica el viernes pasado" la designación de un nuevo embajador de Quito. El pedido se produce a raíz de "los comentarios que hizo el embajador de Argentina, tras los que hemos recibido varias manifestaciones de rechazo, especialmente de comunidades indígenas de Otavalo, de la zona norte del país", explicaron las fuentes diplomáticas.



Se refirieron así a los dichos de Juez, quien habló sobre los supuestos "hábitos" de los ecuatorianos de no bañarse. El diplomático había señalado, tras actuar como fiscal en las elecciones legislativas, que "me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos".

A raíz de estos dichos, la semana pasada unos 200 habitantes y autoridades de Otavalo, provincia de Imbabura, se concentraron frente a la Embajada de Argentina, en Quito, para exigir la salida del país de Juez.

Hasta ahora, Juez sólo se expresó en una carta que envió a la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, en la que argumentó que fue descontextualizado. ¿Qué hará Macri?