Desbarrancó Laura Alonso: "Si reencarno en Cristina me veo al espejo y me suicido"

Grave exabrupto el de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, al afirmar que si llegara a reencarnar en Cristina Fernández se "suicidaría".



En diálogo con Luis Novaresio por A24, la funcionaria pública defendió el accionar del Gobierno en medio del polémico blanqueo de capitales, al cual accedieron familiares de ministros y el propio Mauricio Macri y definió a Néstor Kirchner como una persona "con la voracidad y el cerebro para el robo. Con De Vido ) Echegaray montó una estructura para robar".



Pero lo más polémico llegó sobre el final de la entrevista, cuando Novaresio le preguntó a Alonso qué haría si reencarna en Cristina Kirchner. "Me muero", dijo primero. Y agregó: "Es más, reencarno, me miro al espejo y me suicido".



Consultada sobre lo que haría si reencarnara en Mauricio Macri, Alonso solo atinó a decir que "sería de River" y que "avanzaría bien a fondo en un montón de cosas que están en su agenda. A veces hay gente que no lo deja ir tan rápido como le gustaría", añadió.

Cuando el periodista le preguntó si reencarnara en Elisa Carrió, respondió: "me gustaría reencarnar en Carrió, soy de capricornio como ella, sería una Carrió más constructiva y menos destructiva".

Si reencarnara en Sergio Massa, "me pondría a llorar", dijo, y si fuera Margarita Stolbizer: "Diría 'uh qué hice' nunca un no peronista puede aliarse con un peronista, no termina bien esa película".

Ya hay algunas repercusiones en Twitter (algunas de ellas no son reproducibles debido a los agravios contra Alonso):

que manera de generar Grieta!!!será que no puede salir nada bueno de esta gente? — Zaphyra (@mabypio) 1 de noviembre de 2017

Si no te suicidaste siendo lo que sos, podes reencarnan en un chancho que te vas a sentir mejor...deja de envidiar te pone mas feita! — Graciela (@graciela26675) 1 de noviembre de 2017

Con solo tener que escucharte nosotros nos queremos suicidar @lauritalonso — lªu (@295llp) 1 de noviembre de 2017

Por qué esta volviendo Laura Alonso a los medios? Qué pasa? Si estaba tranquila escondida sin hacer demasiado — Nico Pava (@nicopava) 1 de noviembre de 2017