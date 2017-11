"Las PyMES dependen del ahorro interno, el cual es boicoteado"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio a conocer los lineamientos generales que tendrá la reforma tributaria a ser tratada en el Congreso, lo cual estaba siendo esperado por todo el país para que se disminuyera la presión fiscal y ganásemos competitividad. Entre los principales impuestos/sectores que se modifican están los siguientes:

> Aportes y contribuciones de la seguridad social.

> Impuesto a las ganancias corporativas.

> Devolución de IVA para empresas que hayan invertido y no pudieron recuperarlo.

> Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (ICDB).

> Reducción de Ingreso Brutos.

> Eliminación del Impuesto a la transferencia de inmuebles e introducción de un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles (excepto casa-habitación).

> Eliminación de la exención a la renta financiera.

¿Qué quiere decir que se elimina esa exención?

¿Quiénes deberán pagar la renta financiera?

Vale la pena aclarar que hoy la renta financiera ya está gravada. Las personas jurídicas pagan ganancias y bienes personales por todos los instrumentos financieros, salvo aquellos que tengan estrecha relación con su actividad real y los utilicen como cobertura (ejemplo: futuros de soja para un productor agropecuario). Los únicos que están exentos son las personas físicas, sobre los cuales se quiere sacar la exención.

El proyecto planea la aplicación de un impuesto a la renta financiera a las personas físicas, que será de 5% para los instrumentos en pesos y de 15% para los indexados o en dólares. Según El Cronista, el tributo sólo alcanzará a aquellas personas que tienen ingresos anuales superiores a los $300.000, y con un mínimo no imponible de $52.000 de ganancias. El gravamen alcanzará a los plazos fijos, Lebacs y Bonos, exceptuando a las acciones.

El Mercado argentino está constituido por un 92% de personas jurídicas y tan sólo 8% por personas físicas. Es decir, actualmente el 92% del universo de individuos que operan con estos instrumentos paga impuestos. ¿Con qué finalidad entonces "ir por todo"? ¿Cuáles son las justificaciones para llevarlo a cabo?

Dujovne se basó en que "contribuye a la equidad del sistema impositivo, los países desarrollados gravan estas rentas y de los 6 países más grandes de Latinoamérica, Argentina es el único que no grava las rentas financieras de las personas humanas".

En primer lugar, debemos entender qué es lo que se está gravando, lo cual me parece alarmante viniendo del Ministro de Hacienda. “Gravar a la especulación” es en realidad “gravar al ahorro” del pequeño inversor y agrandar aún más la brecha. La renta que generan estos instrumentos, el ahorro, es el premio a una persona que transfiere el fruto de su trabajo (y posterga su consumo presente) a una empresa que con dichos fondos pretende invertir y generar con ello nuevo empleo.

Ahorro y consumo, en realidad, no son decisiones alternativas, sino opciones temporales, es decir, el ahorro de hoy es el consumo de mañana y viceversa. Llamar especulación y por ende gravar a este proceso es no comprender el funcionamiento de una economía normal. Lo que se está castigando es entonces el ahorro y por ende la inversión.

Decimos que agranda la brecha ya que los inversores grandes ya venían pagando impuestos si eran personas jurídicas y cuentan con las herramientas necesarias para diferir ese pago. Ahora se castiga al pequeño inversor que decide ahorrar y cubrirse del peor impuesto que es la inflación.

Por otro lado, sólo las grandes empresas o gobiernos pueden financiarse con el Mercado exterior. Las PyMES dependen exclusivamente del ahorro interno, el cual ahora está siendo boicoteado.

Como consecuencia, se encarece el costo de financiamiento de las empresas, pero sobretodo de las PyMES por depender del Mercado interno, y con ello, se reduce la capacidad de invertir, generar proyectos y empleo. Lejos está de ser más equitativo este impuesto.

En segundo lugar, es una típica chicana política justificarlo alegando a que los países desarrollados lo hacen. No existe (ni se hizo para demostrarlo) ninguna correlación entre ser un país desarrollado y gravar la renta financiera.

Si queremos seguir con ese juego, podemos retrucar diciendo que justamente son países desarrollados porque primero desarrollaron un gran Mercado de Capitales y una cultura del ahorro interno que les permitió realizar las inversiones necesarias para crecer a largo plazo.

Si nos exigen impuestos de país desarrollado entonces exijamos servicios, educación, salud y seguridad de países desarrollados. Que se eliminen de una (y no en 5 años como está previsto) aquellos impuestos que más perjudican a la economía y que no tienen dichos países (Impuesto al crédito y débito bancario). Claramente no están en condiciones de otorgarlos.

¿Qué sucederá entonces con las acciones? ¿Podrían subir debido a que sería el único instrumentos exento? Nuevamente recordemos que están exentas para personas físicas, que es el 8% del Mercado, y no todos los inversores están dispuestos a asumir el riesgo de invertir en acciones por el hecho de evitar el impuesto.

En este sentido habrá que ver cómo leen los inversores la reforma tributaria, si creen que será beneficiosa para la economía y cuánto terminará afectando el gravamen a la renta financiera. Como siempre en este país, una de cal y 20 de arena.