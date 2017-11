Más del 13% de los niños la padecen

Para contribuir a brindar una solución y ayudar a los niños a sentirse más seguros a la hora de dormir, Goodnites, la marca experta en incontinencia infantil de Kimberly-Clark, ofrece unos nuevos pants (pañales) que se asemejan externamente a la ropa interior infantil, con la protección y absorción que los niños necesitan mientras duermen.

Muchos padres no son conscientes de que la enuresis es una condición involuntaria, sobre la que no se tiene control, y que afecta a uno de cada 6 niños entre los 4 y 12 años. Además, genera una tensión para los niños y para los padres.

Más allá de recomendar acudir al especialista, lo que se busca desde Goodnites es ofrecer una solución para que los niños que padecen enuresis puedan seguir con su vida normal. Contribuye a bajar las barreras, eliminar la vergüenza y la culpa por mojar aún la cama. Al estar diseñadas como si se tratara de una ropa interior, el niño no siente que lleve pañales como un bebé, adquiriendo mayor confianza sobre sí mismo mientras atraviesa esta difícil etapa.

Este producto prepara el escenario para lograr una noche de sueño serena, con una tecnología de 5 capas que ayuda a mantener a los niños secos y cómodos durante toda la noche, sin importar la posición que adopten durante el sueño. A su vez, sus costados elastizados se ajustan a las diferentes formas y tamaños corporales para garantizar la comodidad.

La enuresis nocturna (NE), más comúnmente llamada enuresis, es la micción involuntaria durante el sueño nocturno. No es una enfermedad: es una condición temporal de desarrollo que el niño supera naturalmente. No es algo que pueda controlar, a menudo es causada por la sobreproducción de orina por la noche o por la reducción de la capacidad de la vejiga. La inhabilidad de despertar a las señales de una vejiga llena es común para todos los niños. También es probable que haya factores genéticos y hereditarios - casi 2/3 de los niños que mojan la cama de noche tuvieron uno o ambos padres con antecedentes en la condición-.

Ante esto, la mayoría de los niños piensa que son los únicos que mojan la cama.

Muy pocos chicos entienden que mojar la cama es una condición fisiológica y que puede tener un componente hereditario.

Quien pasa por este problema ve a la enuresis como una fuente importante de vergüenza y culpa porque siente que no está creciendo.



Siente que da “trabajo y gastos extra” para sus padres cuando deben hacer lo contrario.



Esto se vuelve más estresante a medida que los niños crecen.



Por su parte, los padres se sienten también juzgados, frustrados e incluso preocupados por la situación de su hijo y cómo le puede afectar a aceptación social.

De esta manera, la marca de Kimberly-Clark, con su objetivo firme de contribuir al desarrollo de la primera infancia, ofrece soluciones como GoodNites para apoyar a las madres y a sus hijos mientras enfrentan los accidentes nocturnos, cambiando su perspectiva sobre la temática y ayudándolos a ver la enuresis como una etapa que se puede manejar con total confianza y comodidad.

Es importante saber que la enuresis no es un tema de “educación” o “training”.

Las soluciones existentes en el mercado como Goodnites ofrecen confort, protección y comodidad nocturna para el niño. Usar un producto como éste no prolonga la situación, dado que se trata de una condición fisiológica y/o biológica.

El refuerzo positivo no tiene efecto sobre la enuresis: es una condición que el niño no puede controlar. De hecho, recompensarlo cuando se levanta seco puede generarle un sentimiento de que algo está mal cuando no logra controlar la micción.

Despertar al niño puede interrumpir su sueño y no asegura que pueda controlar la enuresis efectivamente. Es importante que el niño pueda descansar adecuadamente a la noche para su desarrollo cognitivo y físico.

Por último, se debe entender que la enuresis NO es una enfermedad sino una situación temporaria que en la mayoría de los casos se supera con el crecimiento madurativo natural del niño.

Para poder atravesar este proceso junto al niño es relevante permitir que el hijo tenga un momento de transición de su actividad a la hora de acostarse. Por ejemplo, los rompecabezas o los bloques de construcción pueden ser un juego familiar bueno y tranquilo.

Dibujar o colorear también son actividades adecuadas para hacer antes de irse a la cama.

Otro consejo es un baño caliente es muy relajante ya que puede facilitar la transición.

Escuchar música, leer en voz alta o mantener una charla tranquila son buenas maneras de crear un lazo con el hijo antes de acostarse.

Además, el tratamiento activo consiste brevemente en medicación apropiada (imipramina, arginina, anticolinérgicos, etc.) para modificar el ánimo del niño, así como la dilatación de la vejiga que está íntimamente relacionada con la capacidad de contención y vaciamiento de la misma. También existen una serie de prácticas, orientadas a desarrollar el control del agujero anal (ejercicios de control de pene), así como ciertas conductas que previenen la enuresis nocturna. El tratamiento sintomático se suele realizar con cloruro de oxibutinina o con imipramina. En algunos pacientes, se ha utilizado las desmopresina por vía intranasal.