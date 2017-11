Para la jueza también es muy sospechoso el robo

Según la magistrada de 80 años, le robaron regalos electrónicos por el Día de la Madre, zapatos y ropa valuado en 25 mil pesos, pero según versiones extraoficiales la cifra supera los 40 mil.

El hecho ocurrió el pasado sábado 28/10 cuando bajó para del vehículo para ir a almorzar. Según versiones de la comisaría 27, la duda que surge ahora es si no se trató de un descuido por parte de la doctora, quien habría dejado la camioneta sin cierre centralizado frente a la "tranquilidad de la zona".

Intranquila por lo ocurrido, la jueza se contactó con el jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Seguridad Marcelo D'Alessandro, y reclamó que "busquen y encuentren" a los ladrones.

"No voy a pedir que me aumenten la custodia porque no es la primera vez que me amenazan. He tenido hasta una bomba en mis manos cuando vivía mi marido, así que no tengo miedo", dijo a los medios que la esperaban en la puerta del edificio donde vive, en la zona de Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires.

"La seguridad se reía", graficó sobre la actitud de quienes la acompañan para custodiarla.

En tanto, confirmó que no le robaron carpetas de su Juzgado, ya que no suele llevarse expedientes a su casa.