La tentación de los superpoderes en democracia

El 02 /11/1976, Indira Priyadarshini Gandhi, integrante de la más poderosa dinastía política de India, la democracia más grande del mundo, declaró al país en estado de emergencia, formalizando la suma del poder público que detentaba desde 1975, lo que mantuvo hasta 1977, cuando decidió llamar a un plebiscito que perdió... Lo cierto es que Indira entregó el poder, no se lo quedó a cualquier precio, y eso la habilitó a regresar más adelante hasta que fue asesinada porque sus enemigos descubrieron que con la democracia no podían derrotarla de verdad. Entonces, ¿quién era más antidemocrática? ¿Quien asumía el poder total por un tiempo limitado o quien asesinaba porque no podía gobernar mejor que ella?

