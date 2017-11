Impactante lesión que sufrió en la rodilla Oscar Ustari (Vídeo)

Durante el partido que disputaron Atlas y Tigres que correspondió a la décimo quinta fecha del campeonato mexicano que lidera el Monterrey, con 33 unidades, el arquero argentino, Oscar Ustari, sufrió una impactante lesión de la rodilla izquierda a los 43 minutos el segundo tiempo cuando realizó un simple despeje desde su área y debió salir del campo de juego, siendo reemplazado por Miguel Ángel Fraga.

El guardavalla surgido en Independiente quedó tendido en el suelo pidiendo la asistencia médica de manera desesperada.

Las imágenes que recorrieron el mundo son fuertes y reflejan el dolor de Ustari, quien regresaba al primer equipo de Tigres tras una lesión.

Lamentablemente para Oscar Ustari esta no es la primera grave lesión que sufre en su carrera. Padeció dos roturas de ligamento cruzado (agosto de 2008 y mayo de 2011), una fractura de mandíbula (febrero de 2011) y una fractura en uno de sus brazos, en febrero de este año.

El partido se jugó en el estadio Jalisco de Guadalajara y el gol de Atlas fue señalado por el argentino Milton Caraglio (ex Central, Véĺez y Arsenal), y para los “felinos” marcó el mexicano Luis Rodríguez.

En Atlas también jugó el argentino Facundo Erpen (ex Instituto) y en Tigres, estuvieron sus compatriotas Nahuel Guzmán (ex Newell's) e Ismael “Chuco” Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors).

Principales posiciones: Monterrey, 33 unidades; Tigres, 29; Morelia, León, América, 26.