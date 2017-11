Actores y artistas despiden con gran dolor a Pablo Cedrón

El actor y guionista Pablo Cedrón falleció ayer (01/11), a los 58 años, producto de una larga enfermedad (se habla de que padecía cáncer de hígado, pero no hay información oficial al respecto). En Twitter, sus colegas, actores, artistas, y personajes del mundo del cine y la TV lo despidieron con mucho dolor.

Cedrón había nacido en 1959 en Mar del Plata. Pero vivió en todos lados. Siempre "remándola".

"Mi familia se desperdigó con la llegada de la dictadura. Yo me fui a Francia y mi carrera actoral se cortó porque, si bien pude seguir estudiando teatro, tenía que laburar para vivir. Cuando volví tuve que empezar de cero. Hice publicidades, algún papel chico en una telenovela... Trabajé de carpintero y de herrero. Fabriqué gomina, fabriqué matracas, di clases de francés, me dediqué a la gastronomía... En Santa Cruz trabajé como guía de parques nacionales. Y en Chubut, en un aserradero. Siempre fui un obrero, vengo de una familia de obreros, pero mi vocación es la actuación", había contado en una entrevista.

"De chico tuve que acostumbrarme a laburar de lo que fuera, porque en casa no había un mango", confesaba entonces. "Yo conocí la soledad y el hambre. Por mucho tiempo no tuve vínculo con mi padre. Del albañil infantil que fui creo que saqué algunos giros de los paraguayos que después utilicé en el personaje del sexólogo. Y en Europa hice de todo: repartía volantes, limpiaba, vendía los discos de mi tío, cuidé chicos. Estuve muchos años en Francia. Como no tenía parientes pudientes, me tenía que arreglar solo".

Actor versátil, realizó muchas películas a lo largo de su carrera: "Felicidades" (que además co-escribió), "El aura" y "El otro hermano", entre muchas otras. También es recordado por sus personajes en programas televisivos como 'Verdad Consecuencia', 'Campeones', 'Sin código' y 'Los Siete Locos'. Y personificó a San Martín en 'Algo habrán hecho por la historia argentina', de Felipe Pigna.

Aquí una escena de 'Felicidades'

Como humorista se destacó por su participación en 'Cha Cha Cha', junto a Alfredo Casero, Diego Capusotto, Mariana Briski y Fabio Alberti, haciendo el personaje del sexólogo paraguayo Nelson Gómez. También estuvo en el programa de Nicolás Repetto en Telefe, donde interpretó varios personajes.

Como decíamos, en Twitter muchos lo despidieron con tristeza, recalcando su calidad no sólo artística sino también humana:

Te fuiste muy rápido genio. Te vamos a extrañar. Gracias por tanto talento. https://t.co/eGZ5FYczxj — Florencia Peña (@Flor_de_P) 2 de noviembre de 2017

Te vamos a extrañar Pablo ... pic.twitter.com/95JAJmPusn — griselda siciliani (@grisici) 2 de noviembre de 2017

Se fue un gran amigo artista Cedron. Es rara la sensación. Hasta pronto queridísimo Pablo. Gracias x tanto. https://t.co/DkrYSH0lVD — carla peterson (@carlapetersonA) 2 de noviembre de 2017

Lamento en el alma la muerte Pablo Cedrón.

De las personas mas talentosas que conocí en mi vida.

Lo despido con uno de sus dibujos. pic.twitter.com/ghzCVOsEIi — Verónica Llinás (@VLlinas) 2 de noviembre de 2017

Siempre fui fanático de Cha Cha Cha. Cuando estudié periodismo quise entrevistar a uno de mis actores preferidos del ciclo: Pablo Cedrón. — Nacho Otero (@otero_nacho) 2 de noviembre de 2017

Que triste sorpresa esta noticia. Notable actor. Imprevisible y genial invitado siempre. QEPD al gran Pablo Cedrón pic.twitter.com/TW1LjPdYjl — Matías Martin (@matiasmartin) 2 de noviembre de 2017

Esto escribí cuando supe que mi querido Pablo Cedrón se estaba despidiendo de este mundo. Así quiero recordarlo: Emocionado. https://t.co/5Ov0n4lEt8 — Antonella Costa (@AntonellaCosta) 2 de noviembre de 2017

Partió el querido amigo Pablo Cedron, gran actor, compañero de la secundaria y en Algo Habrán Hecho. Hasta Siempre. pic.twitter.com/U6XK2HQiWU — Felipe Pigna (@FelipePigna) 2 de noviembre de 2017

A los 58 años nos dejó el gran actor Pablo Cedrón. Tristeza infinita. pic.twitter.com/l6ZCpsloRt — Nik (@Nikgaturro) 2 de noviembre de 2017

te vamos a extrañar mucho Pablo Cedron, un hombre bueno,inteligente, divertido y honesto. El mejor de muchas cosas, no termino de creerlo — bobby flores (@SoyBobbyFlores) 2 de noviembre de 2017

Que tristeza por Pablo Cedrón! Muy genio era. — Javier Malosetti (@javiermalosetti) 2 de noviembre de 2017

Se murió Pablo Cedrón y el mundo es un poquitito peor. — Juan Faerman (@JuanFaerman) 2 de noviembre de 2017