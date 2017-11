Final Fantasy VII y porno raro: Qué revelan los documentos de Bin Laden

Parte de la ideología del grupo terrorista al Qaeda se centró en un rechazo a Occidente y sus tentaciones: el sexo, el alcohol, las drogas, el tabaco, entre otros. "Una cosa ofusca a los radicales: lo que ven como la depravación moral de los occidentales, que les hace merecedores de ser castigados", escribió Antonio Bauquero en elPeriódico. Esto surgió del libro "Cuando habla Al Qaeda", de editorial Grasset, en el que el investigador iraní radicado en Francia, Farhad Josrojavar, entrevistó a los propios radicales para averiguar qué mueve a los jóvenes musulmanes que viven en Europa hacia la yihad. "Dios lapidó las ciudades de Sodoma y Gomorra y ahora va a ocurrir lo mismo con Europa", alertaba en una de las entrevistas Osmán, uno de los jóvenes entrevistados. Para otro llamado Ahmad: "En Europa se está todo el tiempo tentado por lo prohibido: la sexualidad, el alcohol, la droga...". En palabras de otro radical llamado Ahsen: "Quiero luchar en la yihad para que reine la ley divina. Quiero poner fin a este mundo depravado donde las mujeres salen con mujeres, los hombres con hombres, donde se copula con los animales y se viola a los niños. La mujeres se convierten en hombres y los hombres en mujeres. Es monstruoso". Mohammed Jamal Khalifa, amigo cercano de la universidad de Osama Bin Laden, dijo que ambos intentaron entender qué era lo que el islam tenía para decir sobre varios aspectos de la forma de vida leyendo a Sayyid Qutb, según Wikipedia. Qutb fue un miembro de los Hermanos Musulmanes que se terminó separando por la radicalidad de sus ideas. Si bien en sus escritos no hizo una apología expresa de la violencia, sentó las bases ideológicas que utilizan los yihadistas actuales (entre ellos, al Qaeda) para perpetuar sus actos terroristas. En el libro "Osama bin Laden y al Qaeda: El fin de una era", Juan Avilés escribió que según Qutb, Occidente se caracterizaba por "la prosperidad material, el disfrute sensual y la saciedad sexual, que la hunden en un pantano de transtornos nerviosos y psicológicos, perversión sexual, ansiedad constante, enfermedad y locura, crimen frecuente y ausencia de toda dignidad humana en la vida."

Pero quien fundó esa red terrorista y fue su líder durante muchos años, Osama bin Laden, no pudo escapar de las "depravadas" tentaciones de Occidente, al parecer. Es una paradoja que el hombre responsable de la organización que perpetuó atentados en que murieron miles de personas para castigar a un Occidente que veían como moralmente depravado, haya sido un ávido consumidor de pornografía y videojuegos. Así surge tras la desclasificación de 470.000 documentos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés) el miércoles 1/11. Estos fueron obtenidos durante la operación de captura del entonces líder de al Qaeda, Osama bin Laden, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales estadounidenses terminó matando al terrorista en el complejo paquistaní de Abbottabad. Mike Pompeo, el director de la CIA, dijo que autorizó esa lista de archivos "por transparencia y para que el público entienda mejor la figura de Bin Laden."

"Estos documentos son decisivos para entender la historia de Al Qaeda y proporcionan nuevos datos sobre la historia del Estado Islámico y sus organizaciones predecesoras", dijo el experto en terrorismo Thomas Joscelyn, de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), según diario El Mundo. "El material nos dará trabajo durante años", agregó su compañero Bill Roggio. Algunos datos, sin embargo, ya tomaron trascendencia pública. Según Javi Sánchez de la revista Vanity Fair, entre los archivos de Bin Laden había desde videos de atentados hasta la película Ice Age 3. Otros elementos del inventario: tutoriales sobre cómo fabricar explosivos caseros, videojuegos como Final Fantasy VII, un video de un conspiranoico sobre el 11/9 (de aquellos que creen que al Qaeda no tuvo nada que ver con el hecho), al menos 3 documentales sobre su propio paradero, animé subtitulado al árabe y... "un buen montón de porno raro", explica Sánchez. "Por 'raro' nos referimos a imágenes cochinas de oscuros juegos coreanos, por ejemplo. A varias carpetas de ello. Y eso que la CIA prometió que no iba a enseñar la 'enorme' cantidad de porno que al parecer tenía Bin Laden, sólo listarla", escribe Vanity Fair. "Los archivos de Osama Bin Laden que, entre otras cosas, demuestran que le daba a las descargas ilegales de la decadente cultura imperialista yanqui", considera Sánchez. "Entre el resto de curiosidades, entre mails de terroristas de Al Qaeda pidiéndole dinero porque los misiles les estaban dejando sin vehículos, se encuentran también emuladores de videojuegos como Grand Theft Auto. Para ser alguien que odiaba Occidente, o él o el resto de la gente de su complejo -recordemos que tenía a su familia viviendo allí- disfrutaban bastante de pelis como Hormigaz, Cars y las andanzas de Buzz Lightyear."

El equipo de Joscelyn que accedió a los archivos explicó que los nuevos documentos demuestran por 1º vez que Bin Laden seguía siendo el líder la organización terrorista al momento de su muerte. Además, otro dato revelado apunta a que claramente existe una conexión entre la cúpula de al Qaeda, Irán y el grupo terrorista, Estado Islámico. Según el journal Long War de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), uno de los documentos de 19 páginas que nunca había sido visto antes contiene una evaluación de un yihadista sénior sobre la relación del grupo con Irán. El autor describe que Irán ofreció a miembros de al Qaeda "todo lo que necesitaban" incluyendo "dinero, armas" y "entrenamiento en campos de Hezbolá en Líbano, a cambio de ataques a intereses estadounidenses en Arabia Saudita y el Golfo." Los archivos demuestran, sin embargo, hostilidades y desacuerdos entre al Qaeda e Irán. La relación era más íntima y complicada que lo que se conocía hasta ahora. Incluyó amenazas y secuestros, pero también cooperación ocasional, explica Robert Windrem de NBC News.

Osama Bin Laden tenía un documental negacionista del 11/09/2001 en su disco duro: "Loose Change". Como explica Matt Novak en Gizmodo, esta popular película de 2005 defiende una teoría de la conspiración que sostiene que los ataques del 11S fueron un trabajo interno orquestado por el gobierno de Estados Unidos y el presidente George W. Bush, y no una masacre del grupo terrorista liderado por Osama bin Laden.

