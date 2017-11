Panamá, la herida abierta de Colombia que provocó USA

Panamá fue una de las primeras tierras americanas con las que se topó Cristobal Colón, y fue dónde se instaló el 1er. asentamiento español del otro lado del Atlántico, el 24/04/1503, en Veraguas.

Justamente por esto podría decirse que Panamá estuvo bajo control de la Corona Española desde el 1500. Y en 1519 se funda lo que sería el centro de la actividad del descubrimiento y obtención de riquezas, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.

Claro que en un principio Panamá no era lo que es hoy, los actuales países por ese entonces no contaban con límites establecidos, por lo que en 1535, se crea la Real Audiencia de Panamá, junto con los títulos de Gobernador, Capitán General, y Presidente de la Real Audiencia, creándose un Gobierno Central para el llamado Reino de Tierra Firme.

Dicho Reino integraba las actuales gobernaciónes de Veragua y la Provincia de Castilla de Oro hasta Buenaventura y el río Atrato, parte de Costa Rica y de la actual Colombia.

Con la independencia de las 13 colonias estadounidenses de los británicos, los sueños independentistas crecieron aún más, a medida que el poder de la corona española sobre América se debilitaba, Simón Bolívar -por el norte- y José de San Martín -por el sur- conseguían más victorias.

Lo cierto es que Bolívar fue muy autoritario, y la independencia que proponía tuvo muchas controversias.

La verdadera historia



El venezolano tenía el sueño de crear un país llamado la "Gran Colombia", por Cristobal Colón, el cual integrara todos los países del continente, similar a los Estados Unidos de América. Los panameños, al igual que muchos otros con ansías de cortar los lazos con los españoles, aceptaron la idea de Bolívar y, el 28 de noviembre de 1821, una vez declarada su independencia de España, los gobernantes de Panamá se unieron a la Gran Colombia, junto a las actuales Colombia, Ecuador y Venezuela.

En 1830, con la separación de Venezuela y Ecuador del nuevo país, Panamá consigue separarse el 26/09/1830, sin embargo fue reintegrada a la confederación dos meses más tarde.

La separación de Colombia



Finalmente el general Fábrega, gobernador y comandante general de la provincia de Panamá, buscó de todas las formas posibles mantener la unión a la Gran Colombia, sin embargo José Domingo Espinar, a cargo de la Comandancia Militar, junto con el coronel Juan Eligio Alzuru, planeaban formar un estado independiente.

Alzuru lideró el golpe de estado que desterró a Fábrega y se proclamó dictador, apelando al sentido nacionalista del pueblo panameño, y dando como resultado la Separación de Panamá del 9 de julio de 1831.

Rápidamente la dictadura de Alzuru fue perdiendo apoyo, a medida que Fábrega en su destierro había unido fuerzas con otros coroneles como Tomás Herrera y José Antonio Miró, formando una división importante que avanzaba a paso firme en Panamá. Finalmente lograron vencer a las fuerzas del dictador, apresandolo, para ser juzgado por sus delitos y más tarde fusilado.

Fábregas se convirtió en el Libertador del Istmo, como se conocía a Panamá, y fue electo gobernador de Veraguas hasta 1835 y luego senador del Congreso Nacional en 1837 y 1838.

Ya sí separados de la Gran Colombia, la confederación se divide en tres, el norte y el sur pasaron a ser el Estado de Venezuela y de Ecuador, mientras que la parte central se agrupó en la República de la Nueva Granada.

Pasaron algunos años hasta que Panamá decidió separarse de la Nueva Granada, y pese a los intentos de guerra de Obando, los panameños decidieron organizar una junta popular, la cual se reunió en la ciudad de Panamá el 18 de noviembre de 1840, declarando la separación de Panamá de la Nueva Granada por segunda vez, bajo el nombre del Estado del Istmo.

Mientras que Granada no aceptó ni reconoció la independencia del mismo, los Estados Unidos de América y Costa Rica si. El nuevo Estado fue encabezado por el Coronel Tomás Herrera, quien redactó la primera constitución panameña, organizó la economía y las instituciones políticas de la nación, sin embargo no tuvo mucho sentido ya que algunos meses más tarde, el gobierno de Bogotá convenció a Herrera de reintegrar al istmo a cambio de no castigar a los istmeños.

En 1855 se creó el primer estado federal dentro de la Nueva Granada: Panamá y se incorporó a la Constitución. Y comenzó lentamente a ganar fama, su ubicación sirvió como perfecto pasaje para los viajeros de todo el mundo que buscaban llegar de la forma más rápida y corta del este al oeste de los Estados Unidos, a causa de la fiebre del oro en California. Los estadounidenses se encargaron de la construcción de vías de comunicación como canales y ferrocarriles para el paso de mercancías y pasajeros, quedándose con los derechos para la construcción y administración de la obra por supuesto. El 28 de enero de 1855 se inaugura el ferrocarril de Panamá.

Panamá



En 1863, se sancionó la Constitución Política de Colombia, que, entre algunos de sus principales punto, dejaba atrás el nombre de Confederación Granadina y pasaba a ser los Estados Unidos de Colombia, convirtiéndose Panamá en Estado Soberano de los mismos.

Como vimos cuando hablamos acerca del famosísimo Canal de Panamá, los pioneros en sacar provecho del accidente geográfico del istmo fueron los franceses en enero de 1881. Sin embargo, la falta de recursos y las enfermedades terminaron sirviendo para ahuyentar a los europeos de la zona.

El fracaso frances de ese entonces, puso a trabajar a los accionistas estadounidenses, ya veremos por que. Mientras tanto en Colombia, la Constitución Política de 1886, convertía a Panamá, antiguo Estado en un departamento más de la República, sometido a la autoridad directa del Gobierno, y administrado con arreglo a leyes especiales. Entre 1899 y 1902 se desata la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores, convirtiendo al istmo en un sangriento campo de batalla.

Estados Unidos viéndo el terrible conflicto, como una inmensa oportunidad, ofrece en 1903 firmar a Colombia el Tratado Herrán-Hay, el cual permitiía a los Estados Unidos construir y finalizar el canal por territorio panameño, sin embargo éste fue rechazado por el senado colombiano el 12 de agosto.

Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro a Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, la Guerra de los Mil Días, el fusilamiento del caudillo liberal panameño Victoriano Lorenzo y, como si algo faltara, el rechazo del senado colombiano​ al tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos, Panamá decidió poner un punto final y liderado por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena, General Nicanor A. De Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista comenzó lo que sería el último y definitivo movimiento independentista.

La Separación de Panamá de Colombia llegó finalmente el 3 de noviembre de 1903, diez días más tarde los Estados Unidos reconocieron formalmente a la República de Panamá, Francia lo haría al día siguiente y antes de finalizar noviembre, otros quince países de América, Europa y Asia lo harían también.

Así, los Estados Unidos de América seguían expandiendo su patio trasero del Caribe, con las Islas Hawaii en 1895, Cuba, Costa Rica, Filipinas y ahora Panamá, de acuerdo con su plan, se apropiaron de la zona del tan codiciado canal.

Lo que realmente sucedió fue así, USA ya habia incursionado en Panamá construyendo el Ferrocarril interoceanico y había descubierto los enormes beneficios que podía conseguir del país, sabía además de los deseos de independizarse y de los anteriores intentos.

El nuevo Canal de Panama



Cuando los francéses fracasaron con a construcción del Canal, los Estados Unidos comenzaron a planear la construcción de su propio canal en algún lugar de América Central, eligiendo a Nicaragua como principal opción, actualmente está en construcción el canal de Nicaragua con fecha de primer uso estimado para el 2030. Sin embargo, la ubicación de Panamá, su falla geográfica y el volcán nicaragüense de Momotombo, en erupción, convertían a Panamá en el elegido.

Es injusto decir los Estados Unidos, porque ciertamente, que Panamá sea un producto estadounidense es gracias y sólamente gracias a Wall Street, quienes formaron un sindicato de capitalistas por así decirlo, éstos rápidamente pasaron a comprar las devaluadas acciones de la frustrada compañía francesa que había fracaso anteriormente, para luego revenderlas al gobierno de USA, un negocio fabuloso, ya que invirtieron US$ 3,5 millones y recibieron a cambio US$ 40 millones.

También fue un gran negocio del francés Bunau-Varilla quien al quebrar la empresa de Lesseps y después de haber adquirido una gran cantidad de acciones, decidió convencer al Senado estadounidense y venderle las tierras en Panamá, finalmente la construcción del canal por Panamá se autorizó en 1902 mediante la llamada Ley Spooner.

Colombia, desesperado buscó por todos los medios recuperar a Panamá, se les ofreció reconsiderar el tratado Herrán-Hay, que el Senado colombiano había rechazado, y hasta se ofreció que la ciudad de Panamá pasase a ser la capital de Colombia.

El 07/0171909 fue reconocida final e internacionalmente la separación y autonomía de la República de Panamá.