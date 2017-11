Famosos y políticos complicados por el "boom" de denuncias por acoso sexual

Una tras otra las denuncias por abuso sexual en las que han sido víctimas mujeres y hombres siguen apareciendo, y es que en las últimas semanas, famosos, actores, políticos del mundo y hasta periodistas de la Argentina se han visto inmersos en hechos irregulares, quienes han sido señalados y en la mayoría de los casos denunciados ante la justicia.

El primer caso que conmocionó a los actores más importantes de Hollywood se registró hace pocas semanas, cuando uno de los productores de cine más influyentes fue denunciado por acoso sexual.La Policía de Reino Unido está investigando once denuncias que acusan al productor de abusar sexualmente de al menos siete mujeres entre 1980 y 2015.

En total, se han reportado once incidentes entre 1980 y 2015 y, en la última semana, se han presentado tres personas ante las autoridades para presentar una denuncia, informó Scotland Yard este martes 31 de octubre. Sin embargo, y curiosamente, habían casos que se habían archivado en contra del productor y que datan del año 80.

La primera acusación de agresión sexual se presentó el pasado 11 de octubre con la Policía de Merseyside. Mientras se investigan los diferentes casos de acoso y agresión sexual, Harvey Weinstein ya no es bienvenido en el mundo del cine británico. Desde que más de 50 mujeres anunciaran que fueron víctimas del productor, este ha dejado de formar parte de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas, que otorga los premios BAFTA, y su confraternidad con el British Film Institute ha sido revocada.

Las mujeres que han hablado sobre sus experiencias con Harvey Weinstein,han animado a otras víctimas a no quedarse calladas. El hashtag #MeToo reunió las denuncias de millones de mujeres en Twitter en donde incluso el director James Toback también fue acusado por 38 mujeres.

Otro caso que tomó por sorpresa a muchos fue el de Kevin Spacey, actor de la popular serie de Netflix House Of Cards, quien fue acusado de abuso sexual a un menor. El actor AnthonY Rapp, declaró en una entrevista que el protagonista de House Of Cards abusó de él en una fiesta en su departamento en 1986, cuando el tenía 14 años y Spacey 26.

"Media Rights Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias de anoche sobre Kevin Spacey". "En respuesta a las revelaciones, los ejecutivos de ambas compañías viajarona Baltimore esta tarde para reunirse con nuestro equipo y elenco y asegurar que ellos continúan seguros y cuentan con nuestro apoyo. Tal como estaba programado con anterioridad, Kevin Spacey no está trabajando en el set en este momento", explicaron a través de un comunicado las productoras creadoras de la serie, que además Netflix decidió suspender definitivamente.

Kevin Spacey pidió disculpas en un comunicado y dijo no recordar el episodio. En el mismo mensaje decidió hablar por primera vez de su sexualidad y se declaró homosexual.

La ola de denuncias tiene a la industria de Hollywood preocupada, en los últimos días otra estrella enfrenta denuncias por acoso sexual. Se trata de Dustin Hoffman, una guionista acusó al actor de haberla hostigado en un set de filmación en 1985, cuando ella tenía 17 años; él pidió disculpas por haber hecho algo que pudo haberla "incomodado".

Políticos no se salvan:

Michael Fallon ha sido la primera víctima política en Reino Unido tras extenderse la idea de que los casos de acoso sexual conocidos por las denuncias contra Harvey Weinstein en EEUU, iban a tener una continuación en Westminster. Era cuestión de tiempo, porque políticos y periodistas tenían claro que esas situaciones eran habituales en el Parlamento británico desde hace años, o mejor dicho décadas.

El ministro de Defensa presentó su dimisión en la tarde del miércoles con el argumento de que su conducta no había estado a la altura de lo exigido en alguien de su posición como responsable político de las Fuerzas Armadas.

El editor de la revista Politics First Marcus Papadopoulos se refirió al escándalo en Reino Unido por los presuntos acosos sexuales a mujeres por parte de diputados del Parlamento y dijo que “las acusaciones de acoso sexual en Westminster son reales (…) Esta perturbadora cultura ha prevalecido en el Parlamento por décadas”.

“No estamos hablando de ofensas menores, estamos hablando de ofensas que incluyen el asalto sexual, que fue reportado a la Policía y sobre el cual no hubo acción, entonces es una situación bastante seria, una historia bastante seria que está metida en el Parlamento”, añadió Papadopoulos.

Argentina entró en el "boom":

Las denuncias por acoso sexual a gente conocida también tocó a la Argentina, y es que el periodista y conductor de “A 24” Ariel Paluch fue denunciado por acoso sexual a una de sus compañeras de trabajo. Sin embargo, él salió a defenderse de estas acusaciones realizada por un sonidista del mismo canal, expreso: “quise hacerle un Give me Life, y sin querer toque sus caderas y sus partes íntimas a mi compañera”.

No obstante, sus declaraciones no sirvieron de nada, pues el grupo América decidió echarlo de la empresa, y la víctima prefirió no hacer la denuncia ante la justicia, pues se supo que estaba satisfecha con la actuación de la empresa donde labura.