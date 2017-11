¿Por qué no nos contactamos con los extraterrestes?

La teoría apoya el argumento de que las formas de vida extraterrestres se someten a la selección natural, y como nosotros, evolucionan para estar más preparadas y ser más fuertes a lo largo del tiempo.

Stern, científico planetario en la Universidad de Boulder en Colorado, no duda de que los extraterrestres existen, pero sugiere que podrían vivir confinados en océanos subterráneos de mundos helados, parecidos a algunas de las lunas de Saturno y Júpiter, como Encelado y Europa. El científico lanzó esta idea durante una reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, celebrada recientemente en la localidad de Provo, en Utah.

Propuesta por primera vez por el Nobel de Física Enrico Fermi en la pasada década de los cincuenta, la célebre paradoja que lleva su nombre hace referencia al hecho de que, si hay civilizaciones ahí fuera, no hemos logrado establecer contacto con ninguna de ellas, lo cual no tiene sentido. Desde entonces, y a pesar de que muchos astrónomos han escudriñado durante décadas el cielo en busca de señales de radio, el resultado sigue siendo el mismo: un desconcertante silencio.

Las razones aducidas hasta ahora para esta irritante falta de comunicación resultan muy variadas. Puede, por ejemplo, que realmente estemos solos en el Universo. O que si “ellos” existen estén utilizando tecnologías desconocidas e indetectables para nosotros; o incluso podríamos pensar que, en cuanto revelan su presencia, las civilizaciones son destruidas por una raza maligna de merodeadores galácticos… O quizá el motivo sea que los planetas habitables capaces de permitir que la vida se desarrolle durante miles de millones de años hasta alcanzar la inteligencia son tan raros que, sencillamente, aún no hemos apuntado ninguno de nuestros telescopios en su dirección. A falta de una explicación comprobada, cualquier teoría es posible…

Por eso la idea del científico Stern resulta tan simple como atractiva. Por un lado, el científico aventura la posibilidad de que la mayor parte de los mundos capaces de albergar vida no se parecen en nada a la Tierra formada con sus continentes, su atmósfera y sus mares en superficie. Y que en vez de eso se podría tratar de planetas congelados, con vastos océanos subterráneos atrapados bajo gruesas capas de hielo.

Hasta hace muy poco ni siquiera se sabía que esa clase de mundos existía. Pero ahora se ha podido comprobar que resultan muy comunes, y que ni siquiera es necesario salir del propio Sistema Solar para encontrar varios de ellos. Si esa proporción se mantiene también alrededor de otras estrellas, se podría tener, contra una sola Tierra, centenares de mundos como Encelado o Europa.

Para Stern, si esos planetas helados albergaran vida inteligente, muy probablemente no podrían establecer contacto con nadie, ni ser escuchados fuera de su entorno acuático, ya que las capas de hielo de la superficie bloquearían sus señales de radio, que no podrían propagarse por el espacio y ser captadas desde otros mundos.

Esas hipotéticas civilizaciones, además, podrían desconocer por completo que hay algo de interés por encima de sus “techos” helados, e incluso si encontraran alguna razón para taladrar las gruesas capas de hielo sobre sus cabezas, es posible que no supieran qué son todas esas luces que brillan en el cielo, si es que disponen de ojos para contemplarlas.

Tampoco las cosas serían fáciles para ellos si hubieran superado todos estos obstáculos y estuvieran predispuestos para la exploración espacial. De hecho, tendrían que llevar en sus desplazamientos enormes cantidades de agua, en vez de aire, para el mantenimiento de vida. Y eso sería sin duda un gran impedimento ya que, en palabras de Stern, incluso en nuestro caso, “todo lo que sabemos sobre viajes espaciales implica el ser capaces de construir naves más ligeras.

Según el científico, otro factor en contra para que puedan existir mundos con océanos exteriores, como el nuestro, es que quedan expuestos ante cualquier “cosa mala” que venga del cielo: “ Todos conocemos la historia de los impactos como el que con toda probabilidad terminó con el periodo Cretácico y los dinosaurios, y ese es solo uno de los peligros posibles. Aunque ninguno de ellos afectaría a la vida oceánica bajo el hielo” , recalcó.

Además, según el investigador esta clase de planetas no tienen por fuerza que estar dentro de las “zonas de habitabilidad” de sus soles, ni siquiera cerca de ellas. Por ejemplo, un océano interior en el planeta Plutón puede resultar igual de húmedo y caliente que uno ubicado en el interior de una luna galileana.

El propio Stern, sin embargo, admite que incluso si las cosas fueran realmente así, la paradoja de Fermi seguiría siendo válida, ya que seguiríamos sin saber por qué ninguno de los otros mundos “sin techo”, como el planeta tierra, ha revelado hasta ahora su presencia. Y en la actualidad se sabe que, aunque no fueran el tipo dominante de planetas habitables en el Universo, ahí fuera podría haber billones de mundos parecidos a la Tierra.

En su intervención, Stern afirmó que su idea constituye, sencillamente, un punto de partida para centrar la discusión. “Apenas estamos empezando a entender -afirma-. Así que abróchense los cinturones”.

En cuanto al estudio de Oxford el documento hace predicciones específicas sobre la composición biológica de los alienígenas complejos, e incluso sugiere cómo podrían ser. Realmente, los dibujos de su aspecto son fascinantes.

Los científicos de Oxford recuerdan que hay potencialmente cientos de miles de planetas habitables solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea y no pueden decir si estamos solos o no, pero han dado un pequeño paso al responder, si no estamos solos, cómo son nuestros vecinos.