Donald Trump pide pena de muerte para el atacante de New York

Polémico como siempre y por supuesto tajante como se caracteriza, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump escribió tres mensajes a través de su cuenta en Twitter en donde pidió la pena de muerte para el atacante terrorista que mató a ocho personas, cinco de ellas argentinas, y dejó heridas a otras 12, cuando se encontraban dando un paseo en bicicleta por una bicisenda de New York.

"El terrorista de NYC estaba contento cuando pidió colgar la bandera de ISIS en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, gravemente heridas. 12. ¡DEBERÍA OBTENER LA PENA DE MUERTE!", escribió en inglés el Presidente de Estados Unidos en su cuenta en Twitter @realDonaldTrump.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017

Y siguió con su descarga en cuanto al hecho a través de la red social: "Me encantaría enviar al terrorista de Nueva York a Guantánamo, pero estadísticamente ese proceso lleva mucho más tiempo que pasar por el sistema federal ... E insistió de nuevo con la pena de muerte:

"... También hay algo apropiado para mantenerlo en la casa del horrible crimen que cometió. Debería moverse rápido. ¡PENA DE MUERTE!", sentenció.

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017

El agresor de Nueva York dijo que estaba "orgulloso" del ataque al momento de ser detenido. Los investigadores están interrogando a Sayfullo Saipov en el hospital, pero presumen que el ataque estuvo siendo planificado con tiempo. "Saipov entró a Manhattan por el George Washington Bridge y sabía perfectamente dónde atacar, es decir donde no había barreras que pudieran detenerlo", explicaron los expertos.

"Lo hizo en nombre del Estado Islámico y entre los objetos encontrados en el lugar de los hechos había un mensaje en árabe", escrito a mano, donde "proclamaba que el IS viviría para siempre", reveló la policía estadounidense.

Según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Saipov es un "lobo solitario" que se "radicalizó" en Estados Unidos. Material vinculado al grupo terrorista ISIS fue hallado en la computadora del atacante de Nueva York, reportaron los medios de ese país.

Llegó a Estados Unidos hace siete años, gracias a un programa de lotería de visados al que acceden ciudadanos de países con poca población emigrante en el país norteamericano y estaba vinculado al Estado Islámico, según ha confirmado el gobernador de Nueva York, Andrew Como. Saipov también fue chofer de Uber. La compañía dijo que superó todos los controles y trabajó para ellos seis meses, efectuando 1.400 viajes.