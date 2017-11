Sigue la lucha por la división de La Matanza

Hace 30 años que el peronismo gobierna el partido de La Matanza. Un ejército de 2 millones de personas distribuidos en 325 kilómetros cuadrados que aportar casi 1 millón de votos en cada elección. La mitad, suele votar el peronismo oficialista. Otro 25% al peronismo en su rol opositor. A 18 meses de la llegada de Cambiemos a Casa Rosada, en La Matanza se sigue respirando un amor incondicional a Cristina Fernández de Kirchner porque según los habitantes de allí les "dio dignidad”.

Cambian los nombres pero el intendente de La Matanza es siempre peronista. A los diez años de Fernando Espinoza lo sucedió Verónica Magario, una mujer preocupada por las apariencias más que por las obras. El reino de la ilegalidad se reproduce en cada pueblo. Es el caso de la nueva saladita que funciona en Villa Celina, a pocas cuadras de la avenida General Paz. Allí, el 80% de los comerciantes son ciudadanos bolivianos, peruanos y paraguayos ilegales.

En La Matanza, histórico bastión peronista, en 30 años se alcanzó la cifra record de 135 asentamientos en el municipio. No se abrió una calle. Las cloacas y el agua potable son una promesa constante.

Sin embargo, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quiere dar un paso más en la división del bastión peronista de La Matanza. Sin embargo, el proyecto ahora está trabado por el fuerte rechazo opositor y por las propias internas que se abrieron en Cambiemos.

Hay que destacar que el macrismo tiene un grave problema de base que tiene que ver con que su candidato local, el concejal electo Miguel Saredi, está 100% en contra de la división. Algunos piensan que ése será un conflicto menor, porque en el bando de Cambiemos ya están hablando de instalar al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, como uno de los referentes locales que dará la pelea contra el peronismo en el 2019.

A tan solo un día después de la elección, esa estrategia se puso en marcha y el Ministro de Educación y Deportes del gobierno de la República Argentino, Alejandro Finocchiaro arrancó su campaña de cara a la intendencia. Sin embargo, quitar la presencia de Saredi no servirá de mucho para finalizar con el problema de la división. Además, muchos insinúan que el Ministro de Educación también intentará poner fin a la iniciativa de Vidal.

"Me ofrecieron un portaaviones, ahora no me pueden conformar con una lancha", dijo Finocchiaro en una reunión de confianza. El político espera poder ser el candidato que le de a Cambiemos la chance de vencer al peronismo en todo el reducto más fuerte que le queda a Cristina Kirchner.

Es por eso que el Ministro quiere ganar en La Matanza y no sólo en un sector que resulte de su división en cuatro. Él no tiene duda alguna de que tendrá éxito porque hay una "tendencia" de Cambiemos a mejorar sus resultados en el Conurbano, que tendría como objetivo final la posibilidad de ganar en ese distrito peronista de la Tercera.

Ademas, en Cambiemos hay un fuerte sentimiento por correr a Saredi y así poder reinstalar a Finocchiaro de cara a 2019.

Por otro lado, Vidal contiene la sólida convicción de que hay que avanzar y eso debe ser inminente, para aprovechar la ola triunfalista de la elección. La gobernadora tiene certeza de que los votantes de Cambiemos la apoyarán con la división y que tiene que salir a convencer al "voto blando" de que mejorará su economía si logran aprobar la iniciativa.

Sin embargo, en Cambiemos muchos creen que sería prudente esperar al menos hasta el mes marzo de 2018, para poder aclarar antes qué pasará con el reclamo judicializado del Fondo del Conurbano, ya que el principal factor que frena al proyectp es el tema económico y hay que esperar a ver si hay suficientes recursos para lograrlo.

El macrismo ha llevado a cabo varias obras en ese municipio -como el Metrobus de la Ruta 3 y mejoras en el servicio y las estaciones del Belgrano Sur-, pero aún no ha logrado capitalizarlas. Y es que allí el peso de los aparatos aún conserva una influencia decisiva.

Además de la interna que ya se nota en el oficialismo bonaerense, tienen el freno de la oposición local. El kirchnerismo incluso lanzó una contrapropuesta convirtiendo al municipio en una provincia.

Este miércoles 1/11, Fernando Espinoza y Verónica Magario fueron muy claros en su rechazo al Presupuesto de Vidal y como respuesta tuvieron la amenaza de que le dividirán el distrito. Pero esta cuestión no será tan fácil ya que el massismo -debilitado y dividido- también se opondrá a la iniciativa, lo que por ahora complica las intenciones de Vidal de avanzar fuerte con el proyecto.