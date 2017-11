Vicky Xipolitakis robando prensa en New York ante dolor de los argentinos

Entre el dolor y la conmoción que dejó el ataque terrorista en New York que nos tocó de cerca con la muerte de cinco rosarinos y uno gravemente herido, siempre hay alguien que se desubica ante la desgracia ajena, y esta vez fue la mediática Vicky Xipolitakis que quiere figurar en los medios a toda costa.

La vedette, que se viaja constantemente a New York tras un romance que mantiene con un empresario de 52 años que trabaja en un banco de USA, apareció en el lugar donde fue el atentado terrorista con un saco de plumas rojo en forma de corazón, por lo que llamó la atención de los medios locales.

Además de su inapropiado atuendo, Xipilitakis portaba unos enormes lentes de sol, por lo que los periodistas se acercaron y ella aprovechó la ocasión para enviar sus condolencias a los familiares y amigos de los argentinos fallecidos.

"Veo a Nueva York con cuidado. Yo estoy asustada, no estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras. Pasaba por acá y me enteré lo que sucedió y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije es el momento justo para ponérmelo. Más amor y menos guerras...", expresó la vedette Argentina ante las cámaras de televisión.

Pero esas no fueron las declaraciones más inapropiadas de Xipolitakis, sino que siguió hablando frente a los medios con un discurso vergonzoso: "Ya que en Argentina soy una persona pública, quiero también, como está todo el mundo cubriéndolo y yo tengo la oportunidad de estar acá, a veces por cosas lindas y otras por cosas horribles como estas, tengo la posibilidad de que se vea en Argentina y que se cubra ", inapropiadas por supuesto, como si fuera importante que ella sea o no una figura pública en el país.

Lejos de retractarse ella siguió su discurso ante los periodistas presentes: "Toda mi solidaridad para las familias argentinas, mis fuerzas y Argentina los Amo. Y Nueva York también me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá que no pase más". De inmediato, y cuando se conoció la aparición de Xipolitakis en New York, los usuarios de las redes sociales la destrozaron.

Si #VickyXipolitakis es celebridad, este pais ya no tiene destino ni arreglo. — #SoyMagnettoyQué? (@mfmagnettoOK) 2 de noviembre de 2017

#VickyXipolitakis es una persona DESAGRADABLE, como pudo hacer eso en el lugar del atentado en Nueva York — Tano Sellares (@TanoSellares) 2 de noviembre de 2017

Nunca pienses que no podés llegar a más , #VickyXipolitakis se supera en nivel de estupidez diariamente #VerguenzaAjena pic.twitter.com/DzXI9VR5Rl — Piky (@Piky2010) 2 de noviembre de 2017

Para muchos serás graciosa,tu estupidez hace tiempo que no es chiste,aprendé a hablar...te escuchaste ? #vickyxipolitakis — ANN (@HAWKSMA) 2 de noviembre de 2017