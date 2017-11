Por fin llegó: Anuncian la primera inversión de una industria Argentina

Costó un poco de tiempo pero finalmente el sueño del Gobierno se está empezando a cumplir, y es que este martes 02/11 se anunció una millonaria inversión en el país por parte de una empresa Argentina. Se trata de la cadena de farmacias Farmacity, que prometió que en los próximos cinco años hará una inversión de 3 mil millones de pesos.

El anuncio lo dieron a conocer con motivo de su aniversario de creación número 20, en el que aseguraron que con esta millonaria suma, aspiran a la apertura de unas 200 tiendas y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

La popular cadena de farmacias abrió su primera tienda en el año 1997, y hoy día cuenta con 236 farmacias distribuidas en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Además en estos 20 años, la empresa se ha expandido con pequeñas sub franquicias como Simplicity, Get The Look y Qüell, y la plataforma de e-commerce Farmacity.com, con productos de marca propia.

Del mismo modo, se supo que la red de farmacias argentinas cuenta con más de 6.500 empleados, de los cuales 600 son profesionales farmacéuticos y más de 1.000 son estudiantes de farmaci y que sus franquicias son visitadas por al menos 10 millones de personas cada mes.

“A lo largo de estos 20 años nuestro objetivo siempre fue el mismo, que la gente tenga la mejor experiencia posible cuando va a una farmacia. Y creemos que en parte lo estamos logrando ya que una encuesta que realizamos indica que el 95% de nuestros clientes está satisfecho o muy satisfecho con el servicio que les brindamos. Es por esto que seguiremos trabajando para brindar la mejor atención en un servicio tan esencial como la prestación de medicamentos”, afirmó Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity.

Sin embargo, algunos apuntan a que la milonaria inversión no solo se realiza con la intención de mejorar la calidad de servicio, sino que buscan expandirse en las provincias donde hasta ahora no han podido ingresar. Según el portal web letra P, l cadena de farmacias está a la espera de que la Corte Suprema resuelva si habilita a la firma a desembarcar en territorio bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires hay una ley prohíbe que las sociedades anónimas se constituyan como farmacias. Además, el Colegio de Farmacéuticos define dónde se pueden instalar locales, incluso para los casos de aquellos boticarios recibidos que quieren tener su propio negocio. Igualmente, también se dice que grandes laboratorios están detrás de la prohibición de cadenas de farmacias en la zona, ya que de esta forma pueden suministrar a mayor precio los insumos a los pequeños farmaceuticos.

En el comunicado en el que la cadena de farmacias anuncia la inversión, uno de sus miembros asomó el tema de la prohibición de llegar a algunas provincias en sus declaraciones.

“En estos 20 años se debieron sortear muchos desafíos y todavía existen distintas barreras de ingreso para poder llegar a algunas provincias. Pese a ello, decidimos seguir invirtiendo en el país, convencidos de que la propuesta de valor de Farmacity es muy grande y fijando cada vez mayores desafíos para brindar el mejor de los servicios a nuestro público”, dijo el Director General de Farmacity, Sebastián Miranda.

Del mismo modo, y según Letrea P, el director general de Farmacity declaró que "Buenos Aires tiene el peor ratio de farmacias por habitante... Un problema similar tenemos en Santa Fe”, dos provincias donde la red de farmacias todavía no se pudo instalar.

En el día del farmacéutico, que se celebró el mes pasado en el país, profesionales del sector se manifestaron en defensa de las leyes vigentes y de los fallos judiciales que impiden la instalación de la cadena de farmacias en Buenos Aires.

Los farmacéuticos bonaerenses se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite las operaciones de la cadena Farmacity, que todavía no logró desembarcar en territorio bonaerense gracias a que la ley vigente establece que haya una farmacia cada 300 metros y prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías.