Desde el viernes 3/11 por Youtube

James Paul McCartney es un cantautor, multiinstrumentista, y compositor británico. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música popular; su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo xx. Después de la separación de la banda, continuó su carrera musical en solitario y formó Wings con su primera esposa, Linda, y Denny Laine. Además, es uno de los vegetarianos más famosos del mundo.

McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con sesenta discos de oro y sobrepasando los 100 000 000 de álbumes y los 100 000 000 de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2200 artistas han versionado su canción con The Beatles «Yesterday», convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular.Su canción de 1977 con Wings, «Mull of Kintyre», es uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido. Ha sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock (como miembro de The Beatles en 1988, y como artista individual en 1999), y se le ha reconocido con veintiún Premios Grammy (habiéndolos ganado tanto individualmente como con The Beatles). McCartney ha escrito, o coescrito, 32 canciones que han alcanzado el número uno en el Billboard Hot 100, y hasta 2014 había vendido más de 15 millones de unidades certificadas por la RIAA en los Estados Unidos. McCartney, Lennon, Harrison y Starr fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965, y en 1997, fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música.

Como parte de su campaña Meat Free Monday ("Lunes libre de carne"), mañana viernes 2/11 estrenará en la plataforma de videos YouTube su corto documental One Day a Week ("Un día a la semana") en el que propone que los carnívoros se abstengan totalmente de comer carne al menos 1 vez cada 7 días.

“Si le decís a la gente ‘soy vegetariano desde hace cuarenta años y es genial: ustedes también deberían ser vegetarianos’, es demasiado para asimilar. Significa que tienen que cambiar todo su estilo de vida. Lo que descubrimos es que si le decimos a la gente ‘prueben un día’, lo pueden hacer y quieren hacerlo. Dicen ‘esto es bueno’, y por ahí prueban hacerlo dos días, y así” , explicó el ex Beatle durante su charla con Susan Goldberg, editora en jefe de National Geographic.

En el corto participaron una larga lista de importantes actores como Emma Stone y Woody Harrelson, que ocuparon el lugar de narradores de los textos con datos sobre la influencia de la ganadería, y la agricultura destinada a forraje, sobre el cambio climático. One Day a Week (título que juega con Eight Days a Week, una canción de Los Beatles) se verá en el canal de YouTube de la campaña Meat Free Monday.

Lanzada por Paul, Mary y Stella McCartney en 2009, Meat Free Monday es una campaña sin fines de lucro que tiene como objetivo concientizar sobre el impacto ambiental negativo que causa comer carne y animar a la gente a ayudar a ralentizar el cambio climático, a preservar los recursos naturales y a mejorar su salud al no comer carne al menos un día a la semana.

Además, durante la entrevista, Paul contó que decidió dejar de comer carne cuando estaba un día con Linda en una granja. Desde ese instante, mientras estaban comiendo pata de cordero hicieron el gran cambio y se plantearon intentar no hacer eso. Fue allí cuando su decisión no tuvo vuelta atrás. "Básicamente fue por compasión por estos corderos que recién habían nacido y cuyas vidas terminarían pronto. No parecía correcto”, dijo McCartney

Por otro lado, el músico explicó cuáles son las ventajas del vegetarianismo, que exceden la salud personal: “ Empecé por la compasión. Me cambió la vida en cuanto a la salud: doy shows de tres horas y al terminar no estoy agotado. Más recientemente, la gente empezó a hacer esta relación entre los gases del efecto invernadero y demasiado ganado en la Tierra. No estaría mal si hubiera uno o dos por granja, pero cuando son miles de millones, como ahora, tiene un gran efecto en la atmósfera. En 2006 un informe de las Naciones Unidas se llamaba La larga sombra de ganado, que decía que era responsable por más gases de efecto invernadero que el transporte”.

Para finalizar, McCartney reveló que la inspiración detrás de la canción de Los Beatles "Lady Madonna", lanzada en 1968, nació al leer el artículo titulado "American Special Forces in Action in Viet Nam" (publicado en 1965 en la revista National Geographic) que tiene una foto de Howard Sochurek donde una mujer está rodeada de tres niños y está amamantando a uno de ellos.

"Me encanta National Geographic y me ha encantado desde que era un niño. Es como que siempre está ahí, ese marco amarillo que sabes exactamente qué es y sabes que vas a haber fotos geniales y grandes historias sobre el mundo" , confesó McCartney.