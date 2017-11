Boudou declaró, 'despegó' a Kämpfer y recusó a Lijo

El ex vicepresidente, que fue detenido este viernes 03/11, declaró durante una hora y media ante el juez Ariel Lijo. Según trascendió, Amado Boudou pidió la nulidad de su detención, la recusación del magistrado y solicitó su excarcelación. Además, intentó despegar a su ex novia, Agustina Kämpfer, de las maniobras de lavado que se le imputan. Se espera que ahora sea trasladado al hospital del penal de Ezeiza para realizarse estudios físicos y psicológicos de rutina. Lo más probable es que permanezca detenido allí. Lo último que se conocía de Amado Boudou era que sería padre de gemelos con su actual pareja de 36 años, abogada que fue diputada por el Partido Verde Ecologista de México: Mónica García de la Fuente. Probablemente tenga que pedir permiso a la Justicia para asistir al parto. El derrotero en Tribunales del ex vicepresidente de la Nación no se presenta sencillo. La carátula de la causa continúa siendo Enriquecimiento ilícito, pero el juez ordenó abrir un nuevo Legajo para el Recupero de Activos, entre los que estaría el departamento que adquirió Kämpfer, ubicado en Bonpland al 1200 (Palermo Hollywood), por US$120.000 en 2010.

Viernes 03 de noviembre de 2017 16:03 hs