Detuvieron a Amado Boudou, quien el 19/11 pasará su cumple en prisión

Orden de detención de Amado Boudou por enriquecimiento ilícito, ordenó el juez Ariel Lijo. Lo último que se conocía de Amado Boudou era que sería padre de gemelos con su actual pareja de 36 años, abogada que fue diputada por el Partido Verde Ecologista de México: Mónica García de la Fuente. Probablemente tenga que pedir permiso a la Justicia para asistir al parto. El derrotero en Tribunales del ex vicepresidente de la Nación no se presenta sencillo. Pero es muy cierto lo que dijo Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: "El presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo se refirió a la orden de detención del juez Ariel Lijo contra Amado Boudou por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. "Me da la impresión que en vez de justicia se hace política. ¿Qué estuvo haciendo Ariel Lijo todos estos años? Esto sale justo ahora que lo denunciaron a él por cajonear causas".

Compartí esta nota Enviar Imprimir Por bahl Viernes 03 de noviembre de 2017 9:16 hs