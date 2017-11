Buenos augurios pero prudencia antes de decidir

Por ahora, cautela antes de tomas decisiones. El viejo y sabia "wait and see" ( o "aspetta e vedi" o "attend et regarde" o warten wir es ab" o solamente "esperar y ver"), aconseja Agustín Bahl, de MT Capital, acerca de las reformas prometidas por la Administración Macri.

Por AGUSTÍN BAHLDirector de MT Capital. Viernes 03 de noviembre de 2017