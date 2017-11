Rizzo cree que Ariel Lijo hace política en vez de Justicia

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo se refirió a la orden de detención del juez Ariel Lijo contra Amado Boudou por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. "Me da la impresión que en vez de justicia se hace política", sostuvo; y se preguntó "¿qué estuvo haciendo Lijo todos estos años?. Esto sale justo ahora que lo denunciaron a él por cajonear causas".

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido este viernes, por un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina, en su edificio de Puerto Madero por la causa que lo investiga por un supuesto enriquecimiento y lavado de dinero.

La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien además ordenó detener al ex socio del funcionario K, José María Núñez Carmona, quien es considerado como el testaferro de Boudou.

En ese sentido, el presidente del Colegio Público de Abogados de la CABA , Jorge Rizzo afirmó "estoy sorprendido por la detención de Amado Boudou, me parece demasiado tarde. ¿Qué estuvo haciendo Lijo todos estos años?. Esto sale justo ahora que lo denunciaron a él por cajonear causas. Cuantas veces nos preguntamos que pasa con Boudou que tenía cajoneadas varias causas, y creo que una por las cuales lo denuncian a Lijo es esta".

Rizzo agregó que "hay cosas que a veces se notan. Justo ahora aparece la denuncia. Lijo llega tarde, esto lo esperabamos hace unos años, más allá que está bien", agregó Rizzo en diálogo con radio La Red.

"Me da la impresión que en vez de justicia se hace política, y me encantaría que algunos jueces federales actúen cuando las cosas pasan", añadió.

Vale recordar que el Colegio de Abogados de la Ciudad junto a las organizaciones Será Justicia y Usina de Justicia presentaron el martes 31/10 en la Magistratura una denuncia contra Daniel Rafecas y Ariel Lijo, a quienes señalan por un posible mal desempeño en sus funciones por el "cajoneo" de una serie de expedientes.

Según la denuncia, "de la información recibida -en los primeros datos de las auditorías- surge lo siguiente: situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas, que de ser confirmadas afectarían el debido proceso".

En tanto, la semana pasada el fiscal federal Jorge Di Lello le pidió a Boudou que justifique su patrimonio, pero el ex ministro de Economía no pudo demostrar el origen de 80 mil dólares, la compra de un departamento a su ex novia y el patrimonio de Núñez Carmona.

“Hay pruebas suficientes para creer que se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada”, señaló la fiscalía luego de una pericia económica que ordenó Lijo la última semana.

Boudou fue procesado por Lijo en 2014, cuando aún ejercía las funciones de vicepresidente. En aquel entonces lo acusaron de haberse quedado, a través de sus testaferros, con la empresa calcográfica Ciccone.