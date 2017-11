"Agustina está mal, llora y no lo puede creer" (Pidió postergar su indagatoria por maternidad)

El abogado de Agustina Kämpfer, Rafael Cuneo Libarona, aseguró este viernes que su defendida es "un granito de arena en este médano" y que ella, como entonces novia de Amado Boudou, "no tenía conocimiento del manejo de dinero".

Luego, pidió la postergación de la indagatoria de su defendida -prevista para el miércoles 8 de noviembre- debido a su reciente materninad, pero anticipó la decisión de la ex pareja del ahora detenido ex vicepresidente de declarar en el marco del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que Agustina fue madre el pasado 20 de octubre. El padre del niño -a quien llamaron Juan- es el chef Agustín Badaracco, su ex novio, con quien mantiene una relación de amistad. Si bien ya estaban separados como pareja, ambos decidieron tener un hijo porque deseaban ser padres.

En tanto, el abogado descartó que Kämpfer pudiera ser detenida: "Yo descarto la posibilidad del arresto pero la decisión no es mía. Y respeto mucho a los jueces y fiscales, pero hablar de Agustina en una causa de enriquecimiento ilícito con todo el entramado que tiene, es hablar de algo muy pequeño, añadió Cúneo Libarona en declaraciones a Telefé.



El letrado afirmó que "a todos nos soprendió" la detención de Boudou formalizada hoy por la Prefectura en su domicilio de Puerto Madero; y que Kämpfer demostró en la Justicia "documentos que acreditan que pidió un préstamo al hermano de Boudou y que ese dinero fue devuelto".

Boudou fue detenido este viernes imputado de ser el jefe de una asociación ilícita. En la misma causa, Kampfer está imputada por lavado de dinero "cometido en una oportunidad", de acuerdo al fallo del juez federal Ariel Lijo.

El letrado dijo que la causa tiene como objeto el enriquecimiento ilícito del exvicepresidente, con lo que relatizó la injererencia de Kampfer. No obstante, consideró que "está bien que el juez la haya llamado indagatoria" por tratarse de un "acto de defensa".

En declaraciones al canal TN, Cuneo Libarona explicó que lo que investiga la compra de un departamente que Kampfer hizo con un prestamo por parte del hermano de Boudou, entonces su cuñado. "Es el prestamo lo que se debate", afirmó el letrado.

El abogado dijo además que la deuda se canceló, con el último pago en 2014, y que todo eso fue incluido en las declaraciones juradas.

Libarona dijo que habló que con Kampfer y que ella "está mal, llora, y no lo puede creer". El abogado adjudicó parte de ese estado a la sensibilidad que le produjo haber dado a luz "hace 10 días".

"Ella no dejó de ser la novia de Boudou. No tenía conocimiento del manejo de dinero. No es contadora ni abogada. No tenía una profesión que permitiera pensar que no podía desconocer lo que pasaba. Claro que lo podía desconocer: era panelista de un programa de televisión", dijo.