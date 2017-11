La caída de WhatsApp fue global, pero el desastroso 4G es nuestro

Durante las últimas horas del pasado jueves 2 de noviembre y la madrugada de este viernes 3, el servicio de WhatsApp sufrió una caída a escala global que afectó a países como Holanda, Bélgica, el Reino Unido e incluso Argentina.

Al cabo de unas horas, quienes pudieron reiniciaron el celular pudieron solucionarlo.

Pero lo más escandaloso en término de conectividad y velocidad virtual es el informe que acaba de lanzar la organización OpenSignal.

La organización que analiza el desempeño de las redes móviles ubicó a la Argentina como uno de los países en el mundo.

Si bien el gobierno había estimulado el cambio de banda ancha 3G a 4G para eliminar el 2G y así liberar la presión que sufrían las líneas de telefonía para comunicarse, producto de las antenas obsoletas -y pocas- instaladas en el país, el cambio no fue suficiente.

Según dicho análisis, en el promedio de los operadores locales, estas redes les entregan a sus usuarios un ritmo promedio de descarga de 11,8 megabytes por segundo (mbps).

Si bien, esta marca resultó levemente menor que los 12,2 mbps que se habían medido hace un año, el usuario está tardando un poco más que antes en obtener información de la red.

Según recuperó Clarín, lo llamativo es que, con esa velocidad promedio de 11,8 mbps, el 4G argentino -uno de los últimos en arrancar, a fines de 2014- quedó ubicado como el noveno más lento de los 77 países examinados. Exactamente el mismo puesto había conseguido en el reporte de noviembre de 2016, por lo que no hubo avances.

Si se compara esto con los otros países de la región, surge que Argentina quedó superada por las redes 4G de Uruguay (14,3 mbps), Bolivia (14,8), Chile (16,4), Perú (16,8), Colombia (19,3), Brasil (20,3), México (22) y Ecuador (26).

La media mundial de velocidad fue de 16,6 mbps (argentina queda 29% por debajo de ese estándar) y el ranking lo encabeza Singapur, con una tasa de bajada de 46,6. Por debajo de Argentina sólo quedó el 4G de Pakistán, Argelia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Costa Rica y La India.

"La velocidad del 4G de un país puede depender de muchos factores: cuánto espectro se destine a estas redes, si se adoptaron nuevas tecnologías como LTE Advanced, cuán densamente estén construidas las redes y qué tan congestionadas se encuentren", explicaron en la entidad a dicho medio.

