Zaffaroni contra la detención de Boudou: "No está dentro de las normas"

Pocos kirchneristas reconocidos salieron a defender a Amado Boudou esta mañana. Cristina Kirchner, quien lo eligió como su vicepresidente no se pronunció todavía. Quien si habló fue Luis D’Elía, que calificó de “héroe” al exfuncionario. Eugenio Zaffaroni también opinó, pero cuestionó la detención, no el fondo del asunto: "no está dentro de las normas procesales" advirtió.

Por Urgente 24 Viernes 03 de noviembre de 2017 12:07 hs Compartí esta nota Imprimir