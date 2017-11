Insólita pelea TN vs. A24 por la exclusiva en los traslados K

De esta manera, el canal de cable del Grupo Clarín, que estrenó esta original idea el día de la asunción de Mauricio Macri (10/12/2015), logró ubicarse en un lugar privilegiado para transmitir en vivo y en directo cada paso que daba Amado Boudou, arrestado durante la mañana de este viernes 3/11 en Madero Center (Capital Federal) por liderar una asociación ilícita para el lavado de dinero y posterior enriquecimiento ilícito.

En tanto, quien sorprendió en Twitter fue el periodista Omar Lavieri, especializado en judiciales, que estaba en el interior del edificio de Comodoro Py. Es que la producción de A24 se contactó para que saliera al aire, pero la respuesta fue esta:

Me llamaron de @A24COM para salir al aire por lo de Boudou.Agradecí y dije que no. Es que hace unos meses me echaron por pedir aguinaldo