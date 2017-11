"Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a Derecho"

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, denunciante contra Amado Boudou en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que derivó en el pedido de detención del juez federal Ariel Lijo, afirmó que "a mí también me sorprendió la detención" del ex vicepresidente.



"Tengo que reconocer que siempre estuvo a Derecho, porque siempre se presentó y pidió permiso para salir del país", explicó, aunque pidió "esperar para conocer los fundamentos" del magistrado.



Por otro lado, estimó que la detención del ex vicepresidente "significa que las instituciones están funcionando y el Poder Judicial está yendo para adelante". "Nunca vi tantos detenidos como en los últimos meses", concluyó.



Amado Boudou fue detenido esta mañana, antes de las 7.00, por personal de la Prefectura Naval Argentina, que lo fue a buscar al barrio porteño de Puerto Madero.



La detención de Boudou y de José María Nuñez Carmona se estableció a partir de los presuntos delitos de asociación ilícita, en carácter de jefe, y lavado de activos, cometido en tres oportunidades, señaló Lijo en un escrito. La causa se inició en 2009.



Al ex vicepresidente Boudou, Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López, se les atribuye haber "formado parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido".



El juez le reprochó a Boudou y a Núñez Carmona "haber puesto en circulación en el mercado legal la suma no declarada y de origen ilícito de cuatro 4.238.900 pesos y 795.000 dólares a través del procedimiento de blanqueo a los fines de disimular la fuente real de los fondos, y posteriormente ingresarla, entre otros, al grupo societario que compartían".