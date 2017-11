El encarcelamiento de líderes secesionistas podría perjudicar a Rajoy

El jueves 2/11, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros 7 exconsellers del Ejecutivo catalán por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en relación al proceso independentista. Así, quedó encarcelado el núcleo duro del secesionismo catalán que no huyó hacia Bélgica, como Carles Puigdemont. Lamela está estudiando, según el diario El País, si dicta orden de detención europea para Puigdemont y los 4 exconsellers que lo acompañan en Bruselas.

El caso judicial tiene como antecedentes la declaración unilateral de independencia catalana el pasado 27/10 -considerada ilegal por España- orquestrada por la administración regional separatista de Puigdemont. En respuesta a eso, el Presidente español, Mariano Rajoy, invocó el Artículo 155 de la Constitución española para intervenir la región autónoma, destituir a Puigdemont y sus 13 consellers y llamar a una elección regional para el 21/12.

La encarcelación de Oriol Junqueras y 7 exconsellers del Govern reactivó el furor secesionista, explica Rodrigo Terrasa del diario El Mundo. Ayer, 2/11, miles de personas (según la Guardia Urbana fueron 20.000) se concentraron en los accesos al Parlament, convocados por las entidades soberanistas Òmnium Cultural y ANC (Asamblea Nacional Catalana), para reclamar por la libertad de los "presos políticos" y exisigr una respuesta de la sociedad catalana ante la "brutal" represión del Estado. "Se nos ha acabado la paciencia, se ha acabado la revolución de los sonrisas", dijo el diputado de la coalición electoal Junts pel Sí, Antoni Castellà. El grito más repetido en la concentración fue el de "huelga general". El sindicato independentista, la Intersindical-CSC, convocó a una huelga general en Catalunya para el próximo 8/11.

The Economist destaca que la decisión de la jueza de encarcelar a 8 miembros del exGobierno catalán, tiene consecuencias políticas. "En Catalunya, la ira y el desasosiego por los encarcelamientos va mucho más allá del movimiento independentista", explica el semanario británico. La decisión "solamente se explica por el espíritu de la revancha, y su objetivo es humillar", dijo Ada Colau, la alcaldesa de izquierda pero no separatista de Barcelona. The Economist cree que "inflamar la opinión catalana justo cuando está por comenzar la campaña para la elección regional, la jueza Lamela no le ha hecho a Rajoy ningún favor."

Una fuente cercana al Partido Popular (PP) gobernante dijo a la revista: "El Gobierno está muy preocupado por la decisión."

Para Enric Juliana del diario La Vanguardia, los encarcelamientos "convierten a la elección en un plebiscito contra el Gobierno central". Si las cosas siguen así, advierte The Economist, Rajoy podría perderlo.