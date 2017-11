"Propongo para premio Nobel de la Paz al empleado que bloqueó a Trump"

Un gran susto fue el que se llevó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se dio cuenta que su cuenta de Twitter había sido desactivada por sólo 11 minutos. Pero la desesperación duro poco.

"La cuenta @realdonaldtrump fue desactivada inadvertidamente debido a un error humano por parte de un empleado de Twitter. La cuenta estuvo inactiva durante 11 minutos y desde entonces se ha restaurado. Seguimos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto vuelva a suceder", explicó la compañía.

"A través de nuestra investigación, descubrimos que esto lo hizo un empleado de soporte al cliente de Twitter en su último día en la empresa. Estamos llevando a cabo una revisión interna completa", agregaron.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

Update: We have implemented safeguards to prevent this from happening again. We won’t be able to share all details about our internal investigation or updates to our security measures, but we take this seriously and our teams are on it. https://t.co/8EfEzHvB7p — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Trump se unió a Twitter en marzo de 2009 y utiliza su cuenta activamente, sobre todo, a partir de la campaña presidencial en 2016 y su llegada al gobierno, donde lo siguen casi 42 millones de usuarios.

Twitter es la herramienta preferida del presidente de USA para comunicar opiniones políticas y realizar críticas. Por eso, tal vez debería seguir los consejos de Michelle Obama quien, el miércoles 02/11 en una conferencia en el Obama Summit, organizado por la fundación de Obama, se referió a Trump indirectamente. "Cuando tienes una voz, no dices simplemente lo que se te pasa por la cabeza. No tuiteas cada pensamiento. La mayoría de los primeros pensamientos no son dignos de ver la luz del día", dijo la ex 1era dama.

“No estoy hablando de nadie en particular”, lanzó Michelle ante la risa de los presentes.

Aconsejó pensar bien antes de escribir en Twitter y hacerlo sin errores gramaticales, como los que cometió alguna vez el presidente. “Creo que cuando eres la 1era dama o el presidente, el comandante en jefe, y tienes voz, poder y esa plataforma, lo que viene con ello es la responsabilidad de saber que cada palabra que dices tiene consecuencias”.

“Lo cierto de lo que llegan a importar las palabras es verdad para todos nosotros”, agregó.

A partir de los próximos días, según confirmó la red social, todos los usuarios tendrán la posibilidad de tuitear hasta 280 caracteres. Ahora, ¿quién podrá parar a Trump?

Todos así cuando supimos que la cuenta de Trump en Twitter dejó de existir https://t.co/M2f4MY8FMN pic.twitter.com/EVT0MWFTro — HuffPost México (@HuffPostMexico) 3 de noviembre de 2017

Propongo para premio

Nobel de la paz al empleado

de Twitter que bloqueo

a Donald Trump por 11

minutos . Crack, mi héroe

pic.twitter.com/GaduUe4g5J — Caciano Dinorín. (@Dino_azul1974) 3 de noviembre de 2017