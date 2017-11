¿Veranear a lo grande? 9 destinos para soñar

Vacacionar es un sinónimo de descanso y disfrute, pero a su vez de dinero y gasto; más si lo haces como los grandes. No es lo mismo dormir en un hostal que hacerlo en una cabaña de caoba con vista al océano.

Ese plus, y el asegurar darse un buen gusto, por todo lo trabajado o no, en algunos casos, es lo que hace la diferencia entre tomar la alternativa más barata o botar la casa por la ventana.

Si estás considerando gastar todos tus ahorros en darte las mejores vacaciones de tu vida, considera las siguientes ciudades y destinos. Sin duda los más cosostoso, lujosos y exclusivos del mundo.

París

La ciudad de las luces, bohemia, misteriosa, opulenta y eterna. París se ha convertido en el destino preferido de muchos viajeros, y no es para menos ya que es casi imposible no enamorarse de esta ciudad que tiene tanto para ofrecer, pero a precios elevados.

De lo bueno poco, dicen muchos, pero en este caso no aplica, ya que su popular cultura por el café, su delicada pastelería, la gran diversidad de chocolates y los vinos y la icónica Torre Eiffel hacen de este lugar un destino para ir conociendo poco a poco.

La luna de miel acaba a la hora de reservar una noche de hotel o sentarse a degustar una botella de vino en un comercio promedio. Para que se tenga idea de lo que se habla, una noche en un hotel 5 estrellas, en temporada baja, puede costar alrededor de los $20.000, mientras que en un hotel de menor categoría y con puntuación aceptable la noche oscila entre $1.200.

Fiji

El Pacífico sur, es la exclusiva ubicación de Fiji, un archipiélago de 332 islas que cuenta con renombre e inspira a más de un mortal con sus hermosas playas y paisajes.

En este caso la lejanía y la exclusividad son los factores que influyen de forma directa en los elevados precios en hospedaje y boletos de avión.

No obstante, quien va a Fiji a vacacionar sabe que no existe otro tipo de opciones más que el lujo y confort. Donde una noche en un resort no baja de $3.500 y el vuelo , a parte de largo, cuesta al menos $42.000.

New York

¡New York, New York! Desde la comida hasta el transporte, esta ciudad, que se ha convertido en el corazón del mundo y es casa del centro de negocios donde más dinero se moviliza, es símbolo indudable de excesos .

Quien conoce las calles de la ciudad que nunca duerme, sabrá que la alta demanda y el espacio limitado "justifica" de alguna forma las tarifas desorbitantes, cosa que la industria local sabe aprovechar muy bien.

$6.770 cuesta alojarse una noche, en temporada alta, en un hotel tres estrellas, mientras que el tope llega a los $31.681, sin incluir impuestos y tasas.

Islas Virgenes

Este es el patio de juegos de los británicos adinerados, incluso en alguno de sus islotes, como Guana, no se permite el acceso al público.

Y es que quien quiera disfrutar de 326 hectareas de playas virgenes y arena blanca tiene que pagar bien caro. El yoga, tenis y buceso son alguna de las actividades al aire libre que se practican bajo el sol de este destino que tiene un PIB (Producto Interno Bruto) de US$ 902 millones, siendo uno de los pocos paises sin deuda externa.

Dependiendo de la isla, las opciones de hospedaje son más o menos limitadas, en algunos portales se consiguen solo dos opciones de alojamiento, lo que habla claramente de la exclusividad del destino caribeño.

Desde Buenos Aires un pasaje para temporada baja se puede conseguir en $43.400 con todos los impuestos y tasas incluidas.

Bora Bora

Si estás dispuesto a vivir una experiencia de lujo, Bora Bora es el lugar. Esta pequeña isla situada en la Polinesia Francesa, y fondo de pantalla en varias pc, es capaz de dejar un gran hoyo en los ahorros destinados a descanso y vacaciones.

Si bien es un lugar paradisiaco, la tarifa mínima promedio por noche es de $14.400, con todo incluido. La otra adversidad es llegar, al igual que Fiji, es que los vuelos al pacífico sur no son precisamente los más baratos del mercado. $140.000 aproximadamente, por persona, es lo que tendrá que desembolsillar para llegar allá.

Seychelles

Sobre el océano Índico, justo al sur de Mahe, se encuentra Seychelles un país formado por varias islas. La principal es Fregate, lugar que eleva y lleva a otro nivel el significado de exclusivo.

La isla es un complejo turistico privado, conformado por 7 cabañas construidas en caoba y teca africana. La preservación de la selva y sus siete playas es una de las premisas del lugar.

Pisos de marmol, jacuzzis y cientos de piscinas con vista al océano hacen que la renta mínima permitida de un chalet se de 3 días, unos $54.000 aproximadamente. En promedio $18.000 por noche.

Toscana

Pocos han escuchado decir de Toscana, una provincia en Italia que rompe con el mito de que los destinos menos concurridos son precisamente los más baratos.

Esta región italiana es una de las más caras del país, llevando buena ventaja a Milano y Venecia.

Su mayor atractivo es el legado histórico, el cual data de eras prerrománicas. Muchos hoteles ni siquiera son verdaderos hoteles, sino chalets antiguos que han sido remodelados para funcionar como suites de lujo para los turistas adinerados.

Hospedarse, en uno de estos lugares puede costar entre $54.000 a $72.000 la semana, otros factores hay que agregarles, el transporte aéreo y terrestre, ya que es una zona rural donde se llega mayormente en carro particular.

Dubái

Escuchar hablar de Dubái es sinonimo de dinero, lujos y extravagancia. Para los ricos de cuna es el lugar favorito para tirar fajos y fajos de dinero por la ventana.

Producto de la industria petrolífera, este emirato de Oriente Medio ha sido explotado de forma abrupta, echando por tierra que la mano de Dios es la única que puede construir la tierra. Muestra de ello son las Islas Palm.

Llegar a Dubai a parte de tedioso es costoso: $43.400 solo en el ticket de avión y quedarte en el Jumeirah Zabeel Saray Royal Residences puede costar unos $110.000 por noche.

Cayo Musha

El Caribe atrapa a los habitantes del emisferio sur, y de qué forma. Una experiencia de todo o nada, es la que se encuentra en el Cayo Muscha, una bahía de 11 islas en las Bahamas.

Este lugar, donde David Copperfield se atrevió a decir que se encontraba la fuente de la eterna juventud, solo permite que quienes quieran disfrutar de este paraíso alquilen por isla.

¿Los precios? Es algo de locos. Por $720.000 la noche, podrá compartir con 11 amigos las instalaciones del complejo, las bebidas, del bufet gurmet, pescar en aguas profundas, bucear y hasta un show de fuegos artificiales.