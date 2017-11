Trasladan a De Vido a Marcos Paz (¿para que no se cruce con Boudou?)

El Servicio Penitenciario Federal anunció, a través de un comunicado que se dio a conocer hace instantes, el traslado de Julio De Vido desde el hospital de la cárcel de Ezeiza, donde se encontraba tras ser detenido, hacia el penal de Marcos Paz.







Este traslado se da en momentos en que se espera el traslado de Amado Boudou y José María Núñez Carmona hacia ese hospital para realizarse estudios físicos y psicológicos de rutina.

La coincidencia en ambos traslados genera suspicacias acerca de la presunta intención de que el ex vicepresidente y el ex ministro de Planificación no puedan cruzarse en Ezeiza.

El comunicado:







El Servicio Penitenciario Federal informa, que habiéndose llevado a cabo los estudios médicos que determinan el estado de salud física y mental del interno DE VIDO, Julio Miguel (LPU No 405.514/P), el mismo no reúne criterio de internación en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza; por lo cual será trasladado al Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz, para su alojamiento en el marco del Servicio de Prevención de la Corrupción -Sistema de Intervención para la Reducción de los Índices de corruptibilidad (IRIC)-.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de noviembre de 2017.-