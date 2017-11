Rial sobre Kämpfer: "No me hago el boludo, lamento por lo que está pasando"

Este viernes 03/11 por la mañana, Amado Boudou y su socio José María Núñez Carmona fueron detenidos y considerados por Ariel Lijo como jefe y organizador de una asociación ilícita que lavó dinero. En este sentido, Lijo citó a indagatoria a Agustina Kämpfer, al igual que a Alejandro Vandenbroele y a Jorge López, también acusados de integrar la misma asociación.

A raíz de esto Jorge Rial, ex pareja de Kämpfer, habló en su programa Intrusos (América). El periodista comenzó contando el pedido de prisión preventiva para Boudou, sin nombrar a Kämpfer. Sin embargo, después del 1er corte, dijo: "Quiero decir algo, porque el morbo de la gente es muy grande y lo entiendo. Porque se preguntan cómo voy a tratar este tema, está todo el mundo pendiente de eso. Porque está involucrada Agustina, que fue pareja mía hasta hace un año, y lo vamos a tratar como tenemos que tratar todo lo de actualidad, como debe ser".

"Más allá de que yo no estoy con ella hace un año, que estoy en otra historia y todo, a mí me conmueven este tipo de cosas porque la conozco y estoy seguro de que cuando declare ante el juez va a poder explicar absolutamente todo. De eso estoy realmente seguro. Por suerte la Justicia le está dando el lugar para que pueda ser indagada, que es el momento en donde uno se defiende", agregó.

Pero no fue lo único que dijo Rial y siguió hablando sobre la indagatoria: “No me voy a hacer el pelotudo. Es más, está citada para el miércoles, pero pidió Rafael Cúneo Libarona, su abogado que además es amigo mío, la postergación. Hay gente que se pregunta si le estoy pagando, pero la verdad es que no tengo nada que ver con esto. Ella fue madre hace 15 días, más allá de que no fue ningún impedimento para ir a declarar. Muchas mujeres van así".

"No me hago el boludo, lamento por lo que está pasando, pero es la Justicia la que está actuando. Por lo tanto, ante la Justicia hay que presentarse, que es lo que tiene que hacer. Obvio que esto no es cómodo, no es lindo y lo entenderán, pero es la actualidad. Es un tema que hace años que se viene tratando, por lo tanto no es nuevo, no es sorpresivo ni nada. Lo digo incluso para liberar a mis compañeros de sus opiniones", finalizó el periodista.