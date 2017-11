Combatiendo el Capital

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Durante el acto realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en ocasión del bautismo presidencial del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) Mauricio Macri afirmó textualmente "...Tenemos el peor sistema impositivo del mundo."

Nadie pone en duda que nuestro sistema tributario es un complejo entramado que se fue desvirtuando a medida que el gasto público año a año va creciendo y las necesidades de financiamiento se ponen cada vez mas acuciantes.

Si habremos escuchado a lo largo de los últimos 70 años el eslogan del titulo de nuestro editorial de esta semana, el Partido Justicialista se ocupó de imponer la 'marcha peronista' hasta el cansancio.

Actualmente asistimos a una paradoja en la vida política argentina: el peronismo atraviesa el peor momento histórico de su larga vida. La derrota de la última esperanza que asomaba desde Salta terminó de sincerar un escenario notable de falta de líderes que puedan organizar y lograr encolumnar las distintas vertientes del partido, por cuanto el 2019 pasó a ser una fecha en la cual la actual administración no va a tener un adversario de peso para enfrentar.

Pero la paradoja justamente no queda en evidencia a partir del peronismo caído en desgracia sino de Cambiemos.

En Octubre obtuvo un triunfo que no tenía antecedentes desde la victoria de Raúl Alfonsin en las elecciones de medio término, si bien no logró la mayoría en ambas cámaras, el capital político con el que pasó a contar, sumado al apoyo internacional y el reconocimiento de Mauricio Macri como líder latinoamericano que inició el principio del fin del populismo en América, pareciera que se empeñan en combatirlo.

La reforma tributaria que se va a presentar al Congreso, digamos las cosas como son, la palabra "reforma" le queda demasiado grande; en su lugar bien pudiéramos denominarla "un retoque" a la existente realidad tributaria imperante, en la que los impuestos que se bajan, lo hacen gradualmente y los que suben lo hacen en forma rápida y novedosa en algunos casos.

Del impuesto a la renta financiera sólo decir que, como se la iban a pedir en el Congreso, se decidió apretar los dientes, y pegarse un tiro en el pie, antes que se lo pegue otro bloque opositor. De minúscula incidencia en términos de recaudación, sin embargo conspira contra el oficialista capital político propio.

Alberto Abad anunciando medidas de alto impacto sobre los monotributistas y al día siguiente desmentido por el Ministro de Hacienda también pareciera formar parte del combate al capital político ganado hace apenas diez días en las urnas.

¿Cuánto aval adicional necesita el actual Gobierno para llevar adelante una Reforma Integral, primero del Gasto Público y luego en forma conjunta la Laboral y Tributaria?

Si no se baja el baja el gasto público, y aún así la recaudación supere la inflación, esto termina de la peor manera. Y Ud. lector se preguntará: ¿pero ellos no lo saben...?

Lo saben, sin ninguna duda, pero confían en poder manejar los tiempos, solo eso. Los tiempos para usar de excusa alguna devaluación de un país vecino, una crisis de deuda mundial, una suba extemporánea de tasas en Estados Unidos, porque también esto saben que va a ocurrir en algún momento.

Entonces, el gradualismo se intentó, pero la realidad internacional no lo permitió.

Mientras tanto, sigamos. Si así ganamos.

El aumento de las tarifas residenciales de electricidad el día que el ex Vice Presidente va a pasar la noche en Ezeiza es necesario, corregir la distorsión de precios es imperativo, pero hacerlo con la Reforma anunciada unas horas antes es combatir a si mismo el capital político de Cambiemos.

Que autoconspiren para combatir su capital político por no querer romper los huevos que hacen falta para hacer la tortilla, que hagan chapa y pintura, cuando se necesita de mecánica integral no solo perjudica a Cambiemos, que en tal caso es lo de menos, sino a la Argentina.

No cumplir las metas de inflación no le va a cambiar la vida al directorio del Banco Central, pero a los tomadores de créditos hipotecarios UVA se las puede arruinar y no exageramos.

Estamos finalizando el año, el rebote del consumo se sostiene todavía, quizá hasta tengamos el cupo femenino del club del chaleco y el casco completo la semana que viene, el momento es el ideal para quedar en la historia, pero lo pueden hacer de dos maneras, a saber:

Como un grupo de egresados con buenas intenciones que terminaron en una crisis anunciada.

O como un equipo que decidió jugar sus mejores cartas por la Patria y asumir el costo político haciendo lo que hay que hacer.

La decisión queda en ellos.

En cuestión de mercados, viene Jerome Powell como nuevo Chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos, un moderado, pero que cumplirá a pie juntillas lo anunciado por Janet Yellen, la suba de tasas viene. La reforma fiscal de Donald Trump aprobada beneficia a los americanos pero perjudica muy notablemente a los mercados emergentes y en términos de competitividad las monedas ya lo vienen anunciando.

El mercado brasileño acusó la suba del dólar a $ 3.33 y la renta variable se encamina a volver a testear sus mínimos, sumado a un Luiz Inácio Lula da Silva con 20% de ventaja en intención de voto. Cuando en todos los diarios se hable de Brasil y de su momento de incertidumbre, habrá que volver a mirar a sus especies.

Nuestro mercado local ya inició su corrección, como siempre, tanto en las subas como en las bajas, primero los bancos. Luego el resto acompaña.

Aquí también el valor hoy (dólar mayorista) incrementó volumen y precio. Dato no menor. Y otro no menos importante, durante el blanqueo traer el dinero al país de manera informal (dólar cable) costaba 6%. Hoy por fugar las divisas al exterior hay que pagar hasta el 4%.

No obstante empresas como Tenaris, que sorprendió a muchos, mientras su valor de cotización se atrasaba la compañía multiplicó por dieciocho sus ganancias, y tiene mas para subir (o bajar menos) que acompañar al resto, y además si el tipo de cambio sube, esta va a acompañar.

Conjuntamente con otra empresa que su actual valor de cotización es similar al de 1994, YPF, que si bien desde esa fecha a la actualidad vivió varios procesos, hoy su potencialidad es codiciada a nivel mundial.

La renta fija, salvo excepciones puntuales lucen cansados y encima Standard & Poors les subió la nota, clara señal de venta.

Semana corta la que viene, día del Bancario con bolsa cerrada el Lunes 06/11, a seguir muy de cerca a nuestros papeles en Nueva York.