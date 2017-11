Para alegría de Israel, otro choque Irán vs. Trump

Hace 1 mes, Donald Trump -tan cercano a los conservadores israelíes- rompió filas con Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China al negarse a recertificar el cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.

Teherán ha reafirmado su compromiso con el acuerdo, e inspectores de la ONU han verificado el cumplimiento de los términos, pero quien cayó en la trampa fue el líder supremo iraní, ayatollah Ali Jamenei, porque amenazó con poner fin al pacto si USA se retira.

“Todos los gobiernos confirman que el Presidente estadounidense es un individuo loco que está arrastrando a otros en dirección al suicidio”, dijo Ali Shamkhani, secretario del Consejo Nacional Supremo de Seguridad Nacional, en un acto en la capital, informó la prensa local. Y él agregó, sobre Trump: “Sus políticas contra el pueblo de Irán han hecho que la gente salga a las calles hoy”.

El funcionario no aclaró a qué gobiernos se refería. Los otros firmantes del acuerdo nuclear -Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania- han mostrado preocupación por la postura de Trump, y temen que USA genere nueva inestabilidad en Oriente Medio.

Es conocido el interés de Israel por alguna intervención militar occidental contra el desarrollo nuclear de Irán porque Tel Aviv quiere seguir siendo la única potencia atómica de Medio Oriente.

En tanto, Irán repite que su programa de misiles es puramente defensivo y que no es negociable.

Pero, de paso, desplegó cerca de lo que fuera la embajada estadounidense en Teherán un misil balístico Ghadr, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros, reportó la agencia de noticias Tasnim.

Las palabras de Shamkhani se dieron pocos días después de que el ayatollah Jamenei dijera que USA es el “enemigo N°1” de la república islámica.

El enfoque de Israel sobre Irán queda en evidencia en el siguiente fragmento de León Opalín para Enlace Judío:

"(...) Irán dispone en el presente de US$ 40.000 millones por la cancelación de su programa nuclear con fines militares a través del Acuerdo de Viena del 2015 en el que participaron USA, Francia, Rusia, China, Reino Unido y Alemania. Se estima que el monto de recursos descongelados podría ascender a US$ 100.000 millones. Previo a la firma del Acuerdo la economía de Irán estaba prácticamente paralizada.

Israel no apoyó al acuerdo al considerar que no confiaba en los buenos propósitos de Irán y que tenía una vigencia de solo 10 años, y posteriormente, sino antes, continuaría con su programa nuclear con fines militares. Adicionalmente, el acuerdo no garantiza inspecciones a sus instalaciones militares. Por lo demás, la eliminación de sanciones permite a Irán obtener recursos para desarrollar plenamente sus capacidades y seguir promoviendo sus actividades terroristas. Irán es evaluado como el más importante país del mundo que promueve el terrorismo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ha presionado al presidente Donald Trump para que ponga fin o modifique sustancialmente el acuerdo para evitar que Irán lo viole. En la práctica Irán sigue recibiendo sanciones de bajo perfil dirigidas a empresas particulares, empero, sin afectar la parte medular del acuerdo. En este sentido, se considera que USA no tiene la capacidad necesaria para imponer sanciones suficientemente severas a Irán en virtud de que la Unión Europea como bloque se mostraría reticente a aplicarlas ya que Irán cumple con el acuerdo; tampoco es realista pensar que Rusia o China apoyen la aplicación de nuevas sanciones. Asimismo, la Agencia Internacional de Energía Atómica sostiene que Irán ha cumplido, a su vez el presidente de Irán, Rohani, ha insistido que el programa de misiles que desarrolla y, no se menciona en el acuerdo, “solo tiene objetivos defensivos y de disuasión a los vecinos a los que USA arma”, léase Arabia Saudita e Israel, principalmente.

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado que el acuerdo no basta y que habría que obligar a Irán a reducir su programa balístico y a limitar sus actividades en el Medio Oriente, principalmente en Siria.

(...) Un documento de la Casa Banca ha indicado que lo que se busca es neutralizar la capacidad de desestabilización del gobierno de Irán. El Secretario de Estado, Rex Tillerson, el Jefe del Pentágono, Jim Mattis y, el Jefe del Estado Mayor, José P Dunford, se han mostrado partidarios de mantener con vida el acuerdo más allá “de los tuis incendiarios del Presidente”.

(...) En este marco, la principal amenaza que representa Irán en este momento es su programa de misiles balísticos, que de acuerdo al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, General Mohamad Husein Bageri, los misiles han sido utilizados para tener autonomía de largo alcance y de llegar a sus objetivos con mucha precisión. Según el presidente Rohani, el programa de misiles no viola el Acuerdo Nuclear y no están destinados para transportar ojivas nucleares. Si bien, el acuerdo no prohíbe la fabricación de misiles, la resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a Irán no llevar a cabo ninguna actividad para desarrollar misiles para transportar cabezas nucleares. Rohani afirma que Irán se niega a limitar su programa balístico. Lo cierto es que Irán ya posee varios misiles entre 2.000 y 3.000 km. de alcance, que pueden llegar a Israel y a bases estadounidenses en la región. Estos misiles crucero son difíciles de destruir porque vuelan a baja altitud y pueden evadir los radares enemigos.

Analistas militares creen que Israel no permanecerá con los brazos cruzados ante la amenaza iraní y, en un momento dado, realizaría un ataque sorpresa a Irán, apoyado por Arabia Saudita, país con el que oficialmente no tiene relaciones, empero, sí intereses comunes frente a Irán."

El Líbano

Quien era 1er. ministro de El Líbano, Saad al-Hariri, renunció tras denunciar la existencia de un complot para asesinarlo y acusar a Irán y a su aliado libanés Hezbolá de propagar la enemistad en el mundo árabe.

La dimisión puso fin a la coalición de Gobierno y hundió al Líbano en una nueva crisis política, al colocar de nuevo al país en medio de la competencia regional entre la potencia suní Arabia Saudita y la chií Irán, en una vasta riña en la que también se han visto involucrados Siria, Irak, Yemen y Bahréin.

Hariri, que es un cercano aliado de Arabia Saudita, dijo en una transmisión desde una ubicación desconocida que Hezbolá estaba “dirigiendo sus armas” hacia los yemeníes, los sirios y los libaneses.

Y en comentarios dirigidos a Irán, afirmó que el mundo árabe “cortará las manos que se han posado sobre él con malicia”.

La coalición de Hariri, que llegó al poder el año pasado, agrupaba a casi todos los principales partidos políticos de El Líbano, incluyendo a Hezbolá. El ahora exprimer ministro asumió el cargo tras un acuerdo político que convirtió en presidente a Michel Aoun, un aliado de Hezbolá, en un hecho que fue considerado como una victoria para Irán.

La renuncia podría exacerbar las tensiones sectarias entre los musulmanes chiíes y suníes y sumergir de nuevo al Líbano en la parálisis gubernamental.

No estaba claro de inmediato quién sucederá a Hariri, el político suní más influyente del Líbano.

“Vivimos en un clima similar al que prevalecía antes del asesinato del mártir Rafik al-Hariri (su padre, el difunto primer ministro). He sentido que se está tramando algo de forma encubierta contra mi vida”, dijo Hariri.

Añadió que Teherán está “perdiendo con su interferencia en los asuntos del mundo árabe”, y agregó que el Líbano “se levantaría como lo ha hecho en el pasado”.

Rafik al-Hariri fue asesinado con un ataque con bomba que llevó a su hijo Saad a la política y dio inicio a años de turbulencias. Un tribunal respaldado por Naciones Unidas acusó a 5 miembros de Hezbolá por el homicidio. El poderoso grupo chií niega haber estado involucrado.

La cadena de televisión al-Arabiya reportó, tras citar fuentes sin identificar, que las autoridades lograron desbaratar un plan para asesinar a Hariri hace unos días.