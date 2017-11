Presionado por la crisis económica, Arabia Saudita inicia purga interna

Las informaciones no detallan los nombres de los 11 príncipes, pero el portal SaudiNews mencionó al príncipe Al Waleed Bin Talal. Su arresto, según el The New York Times, "afecta a uno de los inversores más ricos e influyentes en el mundo".

También el alto funcionario de seguridad interna, el príncipe Miteb bin Abdullah, fue detenido y reemplazado como ministro de la poderosa Guardia Nacional por el príncipe Khaled bin Ayyaf. El cambio consolida el control del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, sobre las instituciones de seguridad.

El comité ha anunciado la reapertura de la investigación sobre las inundaciones de Yeda en 2009 y también la del coronavirus conocido como MERS o síndrome respiratorio de Oriente Próximo, que causó la muerte de medio millar de personas entre 2012 y 2015.

El comité anticorrupción ha sido creado por decreto real apenas unas horas antes de que trascendieran las detenciones y está formado por, además del príncipe heredero Mohamed bin Salman, por el presidente de la Comisión de Vigilancia e Investigación, el presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, el jefe de la Oficina General de Auditorías, el fiscal general y el director de la Seguridad del Estado, según información oficial.

Entre los detenidos figuran también el exministro de Finanzas, Ibrahim al-Assaf, miembro de la junta del gigante petrolero nacional saudí Aramco; el ministro de economía, Adel Fakieh, quien una vez tuvo un papel importante en el diseño de las reformas; el exgobernador de Riad, el príncipe Turki bin Abdullah, y Khalid al-Tuwaijiri, que encabezaban la corte real bajo el difunto rey Abdullah.

También fueron arrestados Bakr bin Laden, presidente del grupo de construcción saudí Binladin, y Al Waleed al-Ibrahim, propietario de la cadena de televisión MBC.

Se cree que algunos detenidos están retenidos en el hotel Ritz-Carlton en el barrio diplomático de Riad, dijeron fuentes en contacto con el gobierno a Reuters. El hotel y una instalación adyacente fueron el sitio de una conferencia internacional que promovió a Arabia Saudí como destino de inversión el mes pasado.

Además de sus inversiones en empresas como Twitter y Citigroup, Al Waleed ha hecho negocios con magnates corporativos como Bill Gates, Michael Bloomberg y Rupert Murdoch. Tiene inversiones como los hoteles George V de París, el Plaza de Nueva York y el Savoy de Londres.

El nuevo cuerpo cuenta con amplias competencias para investigar casos, emitir órdenes de arresto y restricciones de viaje y congelar activos.

“La patria no existirá a menos que la corrupción se desarraigue y los corruptos rindan cuentas”, dijo el real decreto.

Los analistas dijeron que el objetivo de la purga fue más allá de la corrupción y tuvo como objetivo eliminar la oposición potencial al príncipe Mohammed mientras impulsa una ambiciosa y controvertida agenda de reformas.

En septiembre, el príncipe heredero anunció que se levantaría la prohibición de conducir a las mujeres al tiempo que trata superar décadas de tradición conservadora y promover la llegada de turistas extranjeros.

En materia de política económica, ha recortado el gasto estatal en algunas áreas y planea una fuerte desinversión de activos estatales.

“La purga rompe con la tradición de consenso dentro de la familia gobernante cuyo funcionamiento interno secreto es equivalente al del Kremlin en la época de la Unión Soviética”, escribió James Dorsey, miembro sénior de la Escuela de Estudios Internacionales de Singapur.

“El príncipe Mohammed, en lugar de forjar alianzas, está extendiendo su férreo control sobre la familia gobernante, los militares y a Guardia Nacional para contrarrestar lo que parece ser una oposición más extendida dentro de la familia y el ejército a sus reformas y la guerra de Yemen ”, dijo Dorsey.

Al Waleed es una superestrella en el mundo de la tecnología, pues hizo inversiones tempranas en empresas como Snap y JD.com, un portal chino de comercio online, previendo así el auge del e-commerce antes que muchos de sus pares.

Las consecuencias de su arresto podrían sentirse en decenas de compañías que se apoyan en Kingdom Holding, la firma de financiación que fundó y a través de la cual mueve todas sus inversiones.

El comité anticorrupción formado el sábado puede investigar, detener, rastrear fondos, prohibir viajar y congelar bienes de personas presuntamente implicadas.

Los arrestos de la madrugada responden a casos de 2009 y 2012 en los que los príncipes y ministros estuvieron supuestamente involucrados y no tienen precedentes en el reino de Arabia Saudí.