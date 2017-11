Bajo sospecha: Revisarán negocios de Madonna y Bono

La investigación fue compartida a su vez por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El Confidencial y La Sexta. Según el documento del despacho de abogados Appleby, Madonna compró en 1998 acciones de SafeGard Medical Limited, una compañía adscrita a la jurisdicción opaca de las Islas Bermudas que estaba pura y exclusivamente dedicada a los suministros médicos, como jeringuillas y agujas. Luego, el 30/06 de ese mismo año un total de 2.000 acciones fueron puestas a nombre de cantante. Sin embargo, la diva no proporcionó en la adquisición su dirección postal sino que facilitó la de Shari Goldschmidt, una persona de su total confianza.

madonna.jpg

Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística basada en una filtración múltiple. Incluye 13,4 millones de documentos procedentes de: dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón.

Una sociedad 'offshore' es cualquier entidad jurídica creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. El término se utiliza para denominar aquellas empresas creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad comercial y carecen de empleados. A cambio, se aprovechan de las ventajas fiscales y el secretismo del país.

Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, inmuebles, cuadros o desviar beneficios personales o de una empresa.

Por otro lado, integra los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia).

La sociedad farmacéutica implicada se disolvió 15 años después.

Además, Bono está presuntamente vinculado con una inversión realizada desde Malta, primera, y más tarde desde Guernsey, una isla del Canal de la Mancha. El famoso líder de la banda irlandesa de rock U2 fue parte del grupo impulsor de un centro comercial en Utena, una localidad formada por solo 25.000 habitantes a alrededor de 100 km de la capital, Vilnius. También, las autoridades de Lituania ya han abierto una investigación para aclarar el posible fraude fiscal cometido por el cantante.El complejo comercial Ausra, con una extensión de 3.700 metros cuadrados, fue construido en pleno 'boom' de la economía lituana por una empresa local que lo vendió a UAB Nude Estate 2, una firma que pertenecía a la sociedad maltesa en la que Bono poseía acciones y que existió desde 2006 a 2014.Bono ha asegurado que era un inversionista pasivo y minoritario en “Nude Estates Malta Limited”, una compañía que estaba legalmente registrada en Malta hasta que se liquidó voluntariamente en 2015 y además indicó que Malta" es una jurisdicción establecida dentro de la UE".

Paradise Papers desvela la ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y multinacionales. No en vano, la oferta básica de Appleby se basa en servicios corporativos, constitución de trust y gestión de fondos de inversión.

Las multinacionales más importantes a nivel global, como Glencore, Apple o Nike, también tienen un lugar destacado en esta nueva investigación coordinada por el ICIJ. Para abrir boca: a la firma deportiva le basta una pequeña pila de documentos en las oficinas de Appleby en Bermudas para cobrar en el país caribeño los derechos del mítico logo sin apenas pagar impuestos.

La reina Isabel II también aparece en la investigación. Según la BBC, la reina invirtió £10 millones de su fortuna personal en dos fondos de inversión de las Islas Caimán y Bermudas. La herramienta inversora que se utilizó fue el Ducado de Lancaster, que a preguntas de los periodistas del Consorcio han asegurado que la reina no tiene que dar explicaciones de donde invierte su dinero particular. Con todo, la BBC reconoce que no hay indicios que lleven a pensar que hay algo "ilegal" en la acción, ni que no se paguen impuestos. El Ducado gestiona £500 millones del patrimonio de la reina.