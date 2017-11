Las inversiones demoran en llegar y Macri las busca en USA

La “lluvia de inversiones” prometida por el Presidente Mauricio Macri en el 2016 no ha podido ser concretada, y por eso, con el resultado electoral a favor, intenta recuperar la iniciativa y retomar la agenda d inversiones.



Este domingo 05/11 el jefe de Estado partirá a los Estados Unidos a las 21:40 horas a bordo de un vuelo de American Airlines, con el fin de poder llevar a cabo una agenda de actividades, foros y reuniones con empresarios en New York. Sin embargo, durante sus dos años de gestión, no ha logrado, no solo, no aumentar las inversiones, sino que no se ha podido frenar la fuga de divisas.



El Presidente Mauricio Macri llegará a USA pero no podrá ser recibido por su Presidente, Donald Trump, ya que se encuentra en una gira asiática. Sin embargo, ya tienen agendado visitar la Bolsa de Wall Street; una cena con empresarios de la comunidad judía neoyorkina, liderada por el millonario Jack Rosen; y una nueva entrevista con la agencia de noticias económicas Bloomberg en su redacción.



En las 48 horas que permanecerá en suelo estadounidense, el líder del PRO participará de un foro sobre oportunidades de negocios en la Argentina organizado por el Consejo de las Américas y el fondo de inversiones Black Rock, en el que recibirá el Premio Gold Insigne "en reconocimiento por su liderazgo transformador en la Argentina y en toda la región"; y encabezará un desayuno con CEOs en el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU).



Otro tema para analizar en este nuevo viaje del Presidente a USA, es mirar si se tratarán algunos acuerdos entre ambos países (Argentina-EEUU), pues la agenda bilateral con USA luce complicada debido a las restricciones a las ventas argentinas de biodiesel. Del mismo modo, se desconoce si acompañará a Macri el flamante embajador nominado en USA, Fernando Oris d Roa.



Hay quienes especulan q la misión Argentina q viajo la semana pasada a USA pudo llegar a algunos acuerdos, y la gran pregunta es: ¿podría hacer algún anuncio Macri durante su paso rasante por Nueva York? ¿O sólo hará RRPP de la mano de Susan Seagal, la eterna gerente de Society of Americas?

En todas esas actividades, Macri reiterará una y otra vez las potencialidades de la Argentina, tanto en lo que respecta a recursos naturales como a los humanos, algo que viene haciendo desde que asumió al frente de la Casa Rosada en todos los viajes internacionales y visitas de mandatarios extranjeros.