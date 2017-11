Sigue la purga saudita: Que parezca un accidente

Sigue la purga saudita y en medio de la crisis económica que enfrentan se conoció hoy la noticia de que un helicóptero en el que viajaba un príncipe saudí se estrelló, accidente en el que perdieron la vida todos sus tripulantes.

El príncipe Mansour bin Muqrin bin Abdulaziz, vicegobernador de la región saudí de Asir, fronteriza con Yemen, es uno de los muertos debido a la caída del helicóptero en que viajaba, junto con siete oficiales de alto rango de los que aún se desconocen los datos.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la muerte de Munqrin, no obstante, la región de Asir (al igual que otras zonas sureñas de Arabia Saudí) son con frecuencia escenarios de enfrentamientos entre las fuerzas de Arabia Saudí y las del Ejército y del movimiento popular yemení Ansarolá.

