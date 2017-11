Luis Caputo no es Wilbur Ross ni Jared Kushner pero...

Tal como sucedió con los Panamá Papers en 2016, los 13,4 millones de documentos filtrados fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), para que supervisara la investigación.

La BBC recuerda que se trata de los megarricos. Brooke Harrington, autor de "Capital sin fronteras: administradores de riqueza y el uno por ciento", dice que la finanza offshore no es para el 1% sino para el 0,001% de la población.

Activos por US$500.000 no cubrirían los gastos necesarios para participar en estos esquemas, afirma.

"Es increíble la porquería con la que aceptamos trabajar, totalmente increíble" escribió, disimulado como nota al pie en un PowerPoint adornado con imágenes de Los Soprano, Robert Woods, el N°1 de Appleby, el estudio jurídico fundado en islas Bermudas ("sin preguntas") que sufrió una filtración sólo comparable con Mossack Fonseca (Panama Papers), y que ha sido bautizado como Paradise Papers.

Algunos casos de los Paradise Papers

1. Wilbur Ross, quien era ejecutivo de Concursos y Quiebras en la banca Rothschild, ayudó a que Donald Trump evitara la bancarrota en la década de 1990 y fue recompensado con el puesto de secretario de Comercio. Los documentos revelan que Ross conservó intereses en una compañía que gana anualmente millones de dólares transportando petróleo y gas para una empresa rusa que cuenta entre sus inversionistas al supuesto yerno de Vladimir Putin y 2 hombres sujetos a sanciones por USA. Otra vez aparece la conexión rusa del equipo de Donald Trump.

2. Casi 10 millones de libras esterlinas (US$13 millones) del dinero privado de la reina Elizabeth II fueron invertidos en fondos en las Islas Caimán y Bermuda por el Ducado de Lancaster, que le proporciona un ingreso a la monarca y maneja inversiones de su patrimonio privado de £500 millones (más de US$650 millones). No hay nada ilegal en las inversiones pero hay preguntas sobre por qué la monarca está invirtiendo en fondos offshore. Hubo pequeñas inversiones en el negocio de "renta para alquilar" BrightHouse -acusado de explotar a los más pobres-, y la cadena de venta de bebidas alcohólicas Treshers, que luego quebró debiendo £17,5 millones (unos US$23 millones) en impuestos y causando la pérdida de casi 6.000 puestos de trabajo.

3. En la Argentina, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quedó involucrado como ex administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en islas Caimán y el estado paraíso fiscal estadounidense Delaware, según documentos de Appleby, un estudio jurídico de islas Bermudas especializado en crear offshores, y con sedes en islas Caiman y Hong Kong; y de Asiaciti Trust. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó Alto Global, y estas empresas controlan Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. También crearon Noctua International WMG, y Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. En su defensa, Caputo aseguró que se desvinculó de los fondos –que no figuran en su declaración jurada– antes de ingresar a la función pública. "La filtración llega en un momento sensible para la Argentina, cuando acaba de culminar en Ciudad de Buenos Aires una ronda de los países asociados al GAFI en América Latina para discutir estrategias contra el lavado de dinero y el país está por presidir en 2018 el G-20, que mantiene una política para terminar con la opacidad de las guaridas fiscales", recuerda el diario opositor Página/12.

4. El premio Nobel de la Paz y presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia. En los documentos también sale a la luz otra compañía aseguradora, Nova Holding Company Limited. Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998. En su respuesta, Santos dijo que su aparición en 2001 obedece a “que se demoraron en registrar oficialmente los cambios” pues para esa fecha él ya no era miembro de esa compañía. Santos aseguró que “me invitaron a ser parte de la junta de Global Education y participé hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta (en ese año). (...) Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot”.

5. El financista argentino Ignacio Jorge Rosner, líder del fondo de inversión OP Investments, que pretende tomar el control de las empresas del ex Grupo Indalo, operó desde islas Bermudas e islas Caiman para extender sus inversiones agropecuarias en Latinoamérica. El empresario aparece como director de la firma El Tejar Limited, registrada en Bermudas en 2007. En 2011 fue director de Altima Partners LLP, con sede en Londres y subsedes en islas Caiman.

6. Stephen Bronfman, mecenas del 1er. ministro de Canadá, Justin Trudeau, es el dueño del fondo de inversión Claridge Inc., que lleva años moviendo dinero en las offshore, junto a sus aliados de la familia Kolber. Trudeau se ha manifestado crítico de quienes cometen evasión fiscal.

7. Jared Kushner, yerno de Donald Trump, recibió dinero del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnologicas, Cadre. En concreto, según el consorcio, Kushner percibió en 2015 de US$ 850.000 por parte del empresario ruso Yuri Milner. Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso que el Kremlin ha utilizado como herramienta financiera y sobre él pesan sanciones de USA. El yerno de Trump, marido de su hija Ivanka, se encuentra bajo la lupa del FBI por sus vínculos con Rusia.