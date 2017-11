En River, piden la cabeza de Lux y Casco; en Boca, a Guido Glait en boxer

El árbitro Néstor Pitana volvió a quedar en el centro de la polémica luego del entretiempo, cuando se dispuso a salir a la cancha para dirigir un dudoso segundo tiempo.

Las faltas insólitas que fue cobrando a los de Guillermo Barros Schelotto derivó en una tarjeta roja al colombiano Edwin Cardona, quien muy bien resumió: "Es una falta de respeto".

En tanto, los hinchas de Marcelo Gallardo ruegan que el DT no se aleje del club, aunque en los pasillos del Monumental se sabe que su continuidad se logró gracias a la Copa Libertadores.

Sin embargo, a quienes le piden todo lo contrario es al arquero Germán Lux y el defensor Milton Casco, por sus groseros errores para defender el arco de River durante el partido, además, claro está, de la patada karateka de 'Nacho' Fernández.

Fue una semana de mierda, pero también es para abrir los ojos y darse cuenta que Lux no es mas que batalla, y que casco en river no va mas

Lo de Lux y Casco ya no resiste análisis. Está muy a la vista. El futuro cercano los debe tener en otro lugar. Ya fue suficiente.

Casco y Lux no pueden jugar mas en River!!

Lux no te salva nunca, y hoy quedo demostrado que no podemos depender jamás de Auzqui, Borré, etc. ¿Casco? Debe irse de River urgente.