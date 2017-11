Tristeza: El corazón de Abril no es compatible con Justina

La familia de Abril Bogado, la niña de 12 años que recibió un tiro en la cabeza durante un intento de robo en La Plata, decidió donar el corazón de su hija para Justina Lo Cane, la nena de 12 años que se encuentra primera en la lista del INCUCAI a la espera de un trasplante. Pero lamentablemente se conoció la peor noticia: el órgano no fue compatible.

Su padre Ezequiel Lo Cane dio la triste noticia, en declaraciones a C5N: "el corazón de Abril no es compatible con el de Justina".



Justina se encuentra internada hace tres meses en la Fundación Favaloro y pasó los últimos dos meses en terapia intensiva. “Justina está muy débil, está muy deteriorada”, había lamentado su tía el último viernes sobre el estado de su sobrina.

La historia de Justina conmovió a todos días atrás, cuando su familia inició una campaña en las redes sociales para conseguirle un corazón.

Cuando tenía un año y medio, a Justina le descubrieron una malformación cardíaca. Recién hace dos meses, su corazón manifestó un agotamiento, por lo cual el transplante es urgente. Días atrás, los médicos tuvieron que intervenirla quirúrgicamente para conectarla a respiración asistida y asistencia ventricular, complementando y ayudando a sus funciones respiratorias y cardiológicas.



En tanto, Abril, quien fue agredida durante un robo, falleció este lunes luego de haber agonizando durante el domingo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Por el caso hay un detenido.

Todo ocurrió ayer, alrededor de las 4.30, cuando Abril llegaba a su casa junto a sus padres, su hermanita de 4 años y su abuelo luego de participar de una fiesta de casamiento.



El disparo fatal se produjo mientras su padre, Cristian Bogado Scenna, maniobraba para ingresar el auto -Renault Sandero Stepway- a la cochera. En ese instante, los Bogado fueron abordados por dos delincuentes que segundos antes intentaron concretar un robo frente a ese domicilio.



Los maleantes intentaron abrir las puertas del coche pero no pudieron porque estaban trabadas, y uno de ellos ejecutó un disparon con el que destrozó el cristal trasero del coche e impactó en el cráneo de la niña, que iba sentada en la parte trasera junto a su madre y su hermana.



Luego de que los sujetos se dieron a la fuga, Abril fue llevada de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde los médicos informaron que estaba inconsciente y había perdido masa encefálica. Y cerca del mediodía fue derivada al Hospital de Niños, donde finalmente fallece en horas de la tarde producto de la grave herida.





# "Juro que se me escapó el tiro"

La Policía bonaerense detuvo al presunto asesino de Abril Bogado, la joven gimnasta de 12 años que murió por un disparo en la cabeza en un intento de robo producido la madrugada del domingo.



El sospechoso fue identificado como José Echegaray, alias "Pepito", según anticiparon fuentes policiales a Infobae. La detención se produjo luego de un feroz tiroteo, en la calle 505, entre 5 y 6, en La Plata.

"Se me escapó el tiro, juro que se me escapó", repitió ante el personal policial que participó del operativo. Esta confesión no tiene valor legal hasta tanto el reo sea indagado por las autoridades judiciales que llevan el caso.



El acusado, que tiene antecedentes penales y fue recientemente liberado, portaba una pistola calibre 38. En principio, se cree que es la misma arma que se utilizó para matar a Abril.



Durante el tiroteo el presunto delincuente recibió un disparo en una pierna. Por esa razón, la Policía dispuso su traslado al Hospital San Roque, en Ringuelet.



El tiroteo y la posterior detención se produjo a dos cuadras de la casa del asesino, quien reside con sus cuatro hermanas, todas mayores de edad, y a 15 cuadras del lugar donde fue el hecho.